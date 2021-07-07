JKF 女郎「大萌妹子」在網路上擁有超過 21 萬粉絲的超人氣，靠的除了多變的造型外，還有那一對讓人想不注意都難的「I 級美乳」啦！近日，她在 IG 貼出兩張自拍照，並發文寫下：「不解釋為什麼總是不扣扣子了……」，貼文一曝光就立刻吸引破千讚數。

雖然沒有用文字解釋不扣釦子的原因，但從照片也能明顯看出，身穿粉色襯衫的她，先是乖乖將鈕扣扣起來，想不到扣子之間的縫隙卻被狠狠的撐開，甚至能窺見衣內風光，而鈕扣們雖然看似非常吃力的在堅守崗位，卻也感覺像是隨時要被撐飛的樣子……

原來不是大萌妹子不想扣緊襯衫，而是她的上圍實在太雄偉，要嘛真的釦不住，就算真的扣住了反而又會有讓「鈕扣彈飛」的風險啊！貼文發布後，網友們也紛紛留言：「看到了扣子強烈的生存意志」、「扣子辛苦了」、「妳太豐滿啦」、「一深呼吸就爆衫了」、「不要折磨扣子了，折磨我吧」……

身高166公分的大萌妹子，在自介是這麼形容自己的：「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」，也許不笑時流露著一股高冷感，讓人不敢輕易接近，但其實有著相當豪爽又善良的個性，就連之前剪短髮也都是為了「捐髮」呢！

防疫期間，她也都會在家健身運動，做伏地挺身、登梯、Tabata 和重訓的過程，她全都大方地拍成影片分享給網友，順便也曬曬傲人身材，因而吸引許多老司機朝聖。

(本文由 JKF 提供)