不少學生都有打工的經驗。近日一名男大生表示，到連鎖飲料店應徵長期工讀，未料上班第一天就被迫簽自願離職單，更表示若未做滿半年會扣5000元薪水當作罰金，令他氣得直接放棄走人，並提醒網友「我們需要工作機會，但也不是被壓榨拐騙簽約」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，希望能在暑假及開學課餘時間增加收入，近期到連鎖飲料店面試後，店長再度邀約他至門市了解飲料調飲及員工守則，沒想到他才坐下，對方就拿出一張自願離職單要他簽名。

男大生一頭霧水問，「這個不是應該要是員工離職前才簽的嗎？」對方回說，因為工讀生會有各種問題，為了保護資方權益才會有此規定，若不簽就會以不適用為由不聘用。另外，對方也補充說明，若未做滿半年，會從薪水扣5000元，當作罰金，他聽完當下就決定放棄該份工讀機會。

男大生在網路分享於連鎖飲料店面試經驗，呼籲大家要保持警覺。（圖／翻攝自Dcard）

男大生坦言，其實能理解部分服務業福利無法跟勞基法同步，「但這完全不合理啊」，自身權益都被資方玩弄了，「我也能想像這個老闆不會對員工多好」，希望藉由此次分享，可以給同樣要找工作的大學生借鏡，呼籲大家不要傻傻被騙，「我們需要工作機會，但也不是壓榨拐騙簽約」。

店家的誇張行徑曝光後，引發網友怒火，「直接檢舉」、「還好你夠機警」、「這也太扯了，看來是沒被檢舉過」、「竟然叫人入職前先簽，老闆是在哈囉？」、「未做滿半年罰5000？是什麼鬼規定」。