因應防疫三級警戒，全台有7家鎖門市據點的歐風咖哩專門店「魔法咖哩」除推出咖哩包讓民眾當「戰疫存糧」，在台北站前店亦以牛、豬、雞、魚入饌推出不同口味餐盒，一律180元，線上平台目前僅開放可以在uber eat點餐外送，OCard線上點餐自取。

面對疫情，「魔法咖哩」想方設法維持營運動能，不減班，不減工時，讓員工同仁「有事做」，另一方面則開發宅食商品提供顧客更多選擇。分布在各區域不同門市據玷，依在地商圈客層屬性推出符合在地需求的餐點。從去年中即與防疫旅館配合，持續推陳出新變換菜式，讓客人食食可以嘗到不同的菜餚，憑藉過去30餘年累積廚藝經驗與對市場的了解，以變化與創新思維，幻化出盒餐與便當內的營養與 賣點。

「魔法咖哩」負責人李明乾表示，「魔法咖哩」站前店因應疫情推出健康盒餐，在蔬菜調味上沒有過多的添加佐料，但增加蔬菜量，並將魔法咖哩契作越光米加入屏東產台灣原生種紅藜一起烹煮，強調增量蔬菜的營養與豐富的蛋白質，減少澱粉含量攝取，希望能從健康角度爭取市場認同。

「魔法咖哩」站前店推出的便當餐盒，不分口味一律180元。其中「英式烤牛肉搭紅藜越光米佐食蔬」，是先將整條沙朗採用低溫舒肥14小時，再加上外圍高溫炙燒後切片．最後搭配拌著紅藜的米飯呈現。「鹽烤炙燒台灣豬里肌搭紅藜越光米佐食蔬」 的台灣豬里肌，則是略加薄鹽後燒烤，可以吃出台灣優質食材味道與口感。

「舒肥雞胸搭紅藜越光米佐食蔬」是精選台灣氣冷雞胸肉，加入鹽麴低溫舒肥3.5小時，表面高溫炙燒呈現。「烤魚白肉搭紅藜越光米佐食蔬」則是選用白魚肉身，去除骨頭，無魚刺方便食用，略施薄鹽燒烤。另外，「素食和風漢堡排搭紅藜越光米佐食蔬」 則是使用板豆腐做基底加入菇類與食蔬調製的漢堡。

「魔法咖哩」健康餐盒目前僅站前店提供，線上平台目前僅開放可以在uber eat點餐外送，OCard線上點餐自取。供餐時間為周一至週五上午11點至下午2點，以及傍晚5點至晚上8點。