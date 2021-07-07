因為「很敢給」、「殺很大」，台北晶華酒店已成功培養出不少食客與吃貨，每周守在網路前搶購晶華下重手促銷的「好康美食」。繼龍蝦、牛排與海鮮三大主題美食快閃優惠後，「晶華美食到你家Take Regent Home」本週吹起「暖暖熱熱的日式和風」，將於今（7/7）日下午3點至9日下午3點再推「和風海陸盛合」快閃，自取只要1880元就可兼饗「A5和牛壽喜燒蓋飯」以及「極上炙燒散壽司」兩款「有溫度的」日式海鮮美饌。二款「澎湃系」日式海鮮美饌原價每份各為1480元，兩份合購原價2960元。如今優惠價1880元，相當於63折，取餐日為7月8日至7月18日。

台北晶華「和風海陸盛合」快閃活動，一次提 提供「海」、「陸」二兩和風美饌，前者海味是「極上炙燒散壽司」，陸地珍饈則是「A5和牛壽喜燒蓋飯」，共同點是「暖暖熱熱的有溫度」。

「炙燒」（aburi）是指用火將食材表面微微烤焦，食材表面經過炙燒，會引出油脂、讓味道和口感更加豐富。晶華「極上炙燒散壽司」內有逾10種現流海鮮，包含油脂豐腴的鮭魚、鮪魚和鯛魚，口感鮮爽的牡丹蝦與海鱺魚，肉質細緻的星鰻與真鯛，再搭配北海道干貝以及新鮮海膽增加豪華感，上述海鮮精切後以噴槍炙燒，表面呈現微微焦香後盛盤，依序鋪在香Q壽司米飯上面，最後再豪氣的綴上晶瑩剔透的鮭魚卵即大功告成，炙燒後的海鮮香氣誘人，入口即化的油脂帶著滑順鮮香的美妙滋味。

「A5和牛壽喜燒蓋飯」是選用日本進口、A5等級的和牛牛臀肉，精切成約0.2公分厚的薄片，料理時會先以和牛的牛油在熱鍋中炒香洋蔥與牛蒡，倒入以日本清酒、醬油、味醂與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡三天製成的壽喜燒醬汁，接著依序加入大白菜、香菇、蓮藕、紅 白蘿蔔與豆腐，最後輕涮入日本A5和牛臀肉片，至牛肉呈現粉紅色澤後取出，鋪於鬆軟香Q的白飯上而成，入口肉質軟嫩，滿是油花的肉質創造出滋味細膩醇厚的鹹香美味。

「極上炙燒散壽司」和「A5和牛壽喜燒蓋飯」每盒原價都是1480元、限時自取特惠價每盒分別為980元，和風海陸盛合則是兩款盛合各一份，原價2960元的組合、限時自取特惠價1880元，相當於63折的優惠。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「免下車安心取餐區」，如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，消費滿額2000元、三公里內可免費送到指定地點。各項便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。