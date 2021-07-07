【旅奇傳媒/記者-張語柔】宮崎駿的經典作品《龍貓》推出至今已邁入33個年頭，讓人直呼可愛的魅力依舊不減，是許多人童年的美好回憶。今年1月底在台復刻上映後，又再次掀起龍貓熱潮，現在不僅能在電影裡看到，在現實世界也有機會與龍貓見面！石川縣、山形縣各有1處內行人才知道的「龍貓景點」，下次就去和相似度高達99%的龍貓來場邂逅！

石川縣輪島市 劔地權現岩（龍貓岩）

這真的是天然的！矗立於石川縣沿海的這塊巨岩名為「劔地權現岩」，正上方突出2塊尖角，看起來就像耳朵，附著在岩石上的天然青苔則是最棒的著色，無論遠看或近看，就是「龍貓」！當地居民裝上眼睛後，相似度更是高達99%。

如何前往：自駕行經國道249線即可看到。

▲有了眼睛點綴後，宛如龍貓就站在海岸邊，歡迎遊客來玩。 圖：寫真AC／來源

山形縣鮭川村 小杉的大杉（龍貓樹）

高度約20公尺、枝葉左右擴展約17公尺的巨大杉木，相傳已有1千年歷史，是當地的神杉，位於村內的小杉地區，因此居民便稱它為「小杉的大杉」。電影《龍貓》上映之後，巨大杉木因為神似「龍貓」而爆紅，圓滾滾的外觀、像耳朵的尖型樹頂讓人驚呼自然奇蹟，吸引許多遊客專程到訪朝聖。

如何前往：山形新幹線JR新庄站自駕或計程車前往，車程約30分。

▲戴上草帽假裝自己是電影中的小女孩，跟龍貓樹留下合照吧。 圖：寫真AC／來源

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）