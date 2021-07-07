自5月中旬疫情爆發，加上7月房地合一、實價登錄新制上路夾擊，市場觀望氛圍濃厚，不僅全台看屋人潮腰斬，業者推案態度也漸趨保守。據591新建案統計2021年第二季新進場建案，全台新推案個數、戶數下滑約2成，市況明顯熄火；但房價則是「鐵板」一塊，與上季相比甚至微漲2%，看來在低利率及資金潮，以及缺工與原物料上漲等因素下，房價仍有一定的支撐力道。

據數字科技旗下的591新建案調查統計，2021年第二季新案大數據指出，自5月中旬三級警戒宣布後，本季直接進入「中場休息」，不僅六都、新竹諸多新案延後推出，個案數和戶數大減，案場來人數更是較上季腰斬近一半，減幅高達43%；不過幸好本季「上半場」房市仍旺，除了許多新案照常推出，六都交易量也持續攀高，整體供需並未失守，只因疫情衝擊進而暫緩業者、民眾進場腳步，若下半年疫情趨緩，隨著防疫警戒鬆綁，國內生活回歸正常，市場有望在928檔期或是第四季迎來曙光。

本次疫情首當其衝的台北市，第二季推案表現超乎預期，除新案開價每坪仍有百萬身價，維持首都燙金招牌，整體個案數與上季相比僅略降3%，為七都中最低，總銷金額更高達660億元，較上一季與去年同期均成長近2成。至於北台灣推案量「一哥」的新北市，在疫情及房地合一等夾擊下，第二季推案量有所減緩，不僅個案數、戶數等指標數據，季成長均下修1到2成，總銷金額與去年同期相比也下滑逾1成。

桃園市受近年區內重劃區待售量過高，推升賣壓緊繃，加之疫情驟然襲來，本季無論總銷、戶數及個案數，與上季相比均走跌1到2成。新竹房市，去年在政府出手干預下，市場態度轉趨低調，但整體市況並未降溫，觀察當地數據，總銷、戶數仍保有逾1成的增幅，尤其在竹北高鐵、縣治重劃區內等地，買氣仍維持一定熱度。原先推案熱絡的台中房市，第二季推案在疫情、政策雙重夾擊下，則是呈現全面熄火的狀態。

台南近年在台積電設廠「老鷹帶小雞」加持下，產業及房市紛紛起飛，在4月及5月上旬房市暢旺時，包括除永康、安南、安平都有新案公開，故在總銷、戶數均創下亮眼成績，成長幅度為七都中最高的地區；至於高雄本季進場的案量及總銷，在疫情衝擊均有所下滑，像是美術館、農16周邊等豪宅區就受到不小影響，因此業者多半是放慢腳步，觀望疫情狀況，待疫情趨緩準備齊全後才會正式公開。