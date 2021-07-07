日本靜岡縣熱海市伊豆山地區的土石流浩劫昨天新增3名死者，至今累計7死，另有27人仍失聯待確認。

日本放送協會（NHK）報導，3日的這起大規模土石流意外共波及約120棟建築物，昨天確認新增3名死者，分別是1名男性與2名女性，加上日前發現的4名女性死者，累計7人死亡。

因當地許多建物被當作別墅使用，土石流發生至今第5天，仍無法確定有多少人下落不明，警消與自衛隊嚴防2次災害的同時，徒手搬開大量泥土持續搜救工作。

當地政府依據戶籍登記資料與民眾通報等列出27名失聯名單並加以公布，盼各界協尋。

另外，外界認為災情可能跟土石流上游處填土造地工程有關，可能是土石流起點的土地，崩落約5萬立方公尺的「盛土」（主要指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆）。

熱海市長齊藤榮昨天晚間在記者會上表示，「盛土」已是10多年前的事，現在因災情緊急未能詳查，但他認為此事非常重要，靜岡縣知事川勝平太也說要仔細檢視，熱海市也希望好好調查。

土地所有人的律師河合弘之說，他的男性當事人在2011年購入這塊地，一直以為坡地是梯田，從未被告知是「盛土」；土地管理由當地公司的員工進行，當事人得知土石崩落也感到非常驚訝；他認為當事人應沒有法律責任，但為了避免二次災害，將進行適當的處置。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100707