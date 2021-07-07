滯留超過3個月、107天，長賜輪終於離開蘇伊士運河，隨著日本船東正榮汽船與埃及當局達成和解，推測正榮汽船賠償金額落在5.5億美元（約新台幣153億），長賜輪獲准在今（7日）離開，這也代表長賜輪卡蘇伊士運河事件正式落幕，運河管理局預計為長賜輪舉行歡送儀式，各國政要、外交人員都受邀參加。

滿載價值高達10億美元貨物的長賜輪，今年3月23日受到沙塵暴與瞬間強風影響偏離航道，橫卡在蘇伊士運河中間，造成雙向通行受阻，經過一周時間搶救，才終於在29日脫困。

然而長賜輪事件已造成全球貿易100億美元損失，因此埃及當局有意向正榮汽船要求賠償，長賜輪也被扣留在附近的大苦湖，起初當局開出高達9億美元的賠償金，用來支付協助脫困、航道停滯損失的通行費及其他相關業務成本，但正榮汽船只願支付約1.5億美元，談判陷入僵局。

4日，埃及當局宣布已經與正榮汽船達成和解，但並未透露和解金額，外媒則披露雙方各退一步，價碼約落在5.5億美元，此外，7日將與船東共同舉辦簽約儀式，為此事件畫下句點。

美媒報導，埃及當局將為長賜輪舉辦盛大的歡送儀式，而蘇伊士運河上次舉辦大型的是在2015年，為了慶祝完成80億美元的擴建計畫。