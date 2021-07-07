需求放緩，周二馬來西亞棕櫚油回落近1%；因棕櫚油價格連漲，促使印度需求減緩，加上芝加哥豆油走軟，拖累馬來西亞棕櫚油價格回落近1%，並結束連續5個交易日漲勢，不過因馬幣下滑和大連豆油上漲而限制跌幅。

周二(7/6) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場下跌29馬幣，或約0.7%，至每噸3851馬幣（約927.1美元），而近月棕櫚油約跌0.6%，至每噸3947馬幣；大連期交所近月豆油約漲3.6%，近月棕櫚油持平；芝加哥期交所近月豆油約跌4.5%。(商品行情網)