協商破局，周二美國原油期貨跌近2.5%；由於石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，未能達成生產協議，令產量政策前景不確定性增強；原先OPEC+預計，將在今年8月至12月增產40萬桶/日，但阿拉伯聯合大公國期盼進一步放寬生產限制，使得協商破局。

分析師表示，市場擔心阿拉伯聯合大公國單方面增加原油產量，讓OPEC其他成員國也將效仿，加上美元走強，使得以該貨幣計價的大宗商品對投資者吸引力降低，引發終場油價不振；其中美國原油跌幅2.4%，倫敦原油跌幅3.4%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌1.79美元，報每桶73.37美元；8月熱燃油跌0.08美元，報每加侖2.10美元；8月RBOB汽油跌0.07美元，報每加侖2.23美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌2.63美元，報每桶74.53美元。(商品行情網)