美國國防部周二宣布撤銷在川普時代與微軟簽定的100億美元《聯合企業國防基礎建設》（JEDI）雲端運算技術合約，亞馬遜股價應聲大漲4.7%，收在3675.74美元，創下歷史新高 ，盤中一度站上3685.48美元。

該部門並宣布將重擬一份納入多家供應商的新計畫，亞馬遜和微軟都可望分食這塊大餅。

微軟股價僅微升1美分，收在277.66美元，仍創下歷史新高。

此外，賈西（Andy Jassy）周一正式接任亞馬遜執行長，前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）則轉任執行董事長。

美國國防部這份JEDI雲端運算技術合約令人垂涎的不是其金額，而是其帶來的聲望。多年來亞馬遜和微軟都試圖說服企業和政府，將電腦運算工作轉移到他們的數據中心是安全無慮的。

分析師表示，滿足美國軍方的所有安全要求，就是一個讓其他企業和政府客戶也可能心動的認證標章。

亞馬遜是美國最大的雲端運算服務公司，原本贏得合約的呼聲也最高，但五角大樓在2019年決定將獨家合約交給微軟，形同把這個「極可靠」的認證標章頒給了在該領域起步較晚的微軟。

隨後亞馬遜提起訴訟，使該合約擱置至今。該公司質疑時任美國總統的川普向軍方施壓，導致亞馬遜無法取得合約。

Bernstein資深研究分析師Mark Moerdler表示，國防部取消JEDI雲端服務合約並推出新合約，微軟可能從中受益，因為這家軟體巨頭陷入技術投資方面的法律紛爭已經近兩年時間，如果現在有另一場競爭，微軟將從一個更好的位置加入這場競爭。

美國國防部去年9月最近一次重新評估合約提案時曾表示，微軟的提案最好。

川普政府偏向將該合約交給獨家供應商，但拜登政府已經表明可能將這個項目分給多家公司。其他主要的雲端服務公司包括甲骨文、Alphabet旗下谷歌公司和IBM。

谷歌和IBM周二表示，他們都有興趣與聯邦政府合作，但尚未表明是否將加入競標。

五角大樓希望在2022年4月之前，為其新擬定的《聯合作戰人員雲端能力》（Joint Warfighter Cloud Capability）項目敲定首批供應商。

國防部代理資訊長John Sherman表示，他預期微軟和亞馬遜都將獲得這份雲端技術合約，他並表示：「需求相當急切，希望盡快敲定，希望最快明年4月展開」。至於新項目的規模，Sherman表示，國防部不會拘泥於100 億美元這個數字，且到2025年初，將全面開放給多家供應商競標。