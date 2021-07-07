香港男星溫兆倫早年外型俊俏，演出電視劇《義不容情》裡丁有康、《我本善良》的齊浩男走紅，被封「少女殺手」、「第一帥氣小生」。近年他淡出香港演藝圈，跟上潮流玩抖音，56歲容貌因此曝光，掀起熱議。

溫兆倫年輕時奶油小生的帥氣模樣深植人心，但近年來傳出走鐘，髮際線不但後退，整張臉也發福不少，被部分網友嘲諷崩壞成大媽，好不容易瘦身成功，溫兆倫的穿衣品味又被酸比大型車禍現場還慘，原來他戴著金色粗項鍊、身穿V領紫紅西裝外套熱舞，令人不敢恭維。

溫兆倫曾一度幸福肥。（圖／微博@溫兆倫）

不過，從溫兆倫近日發的短影音中，似乎可以發現昔日顏值回歸了，他最近迷上拍耍狠、腹黑影片，情緒能在一秒內切換自如，對著鏡頭皺眉、怒瞪，凶狠的氣勢有模有樣，過往被毒舌批評的爆肥、穿衣品味差也改善了，雖然仍可看出皮膚上的紋路，但對56歲的年紀來說已算保養得不錯，無愧昔日「最帥小生」的頭銜。

56歲溫兆倫的外型不減當年帥氣。

除了外型變化，溫兆倫的感情生活也常被討論，他一生桃花旺，曾與李麗蕊、徐華鳳和徐美婷傳出緋聞，後來娶第一任妻子李美玲，女方是小12歲的馬來西亞華僑，卻在4年後反目成仇，昔日鴛鴦互咬不忠、為財產對簿公堂；恢復單身後，溫兆倫戀上陳梅馨，卻在分手後向女方追討約新台幣50萬的費用，人氣因此下滑，接著他密婚助理潘燕妮，想不到合資炒房失敗欠一屁股債，婚姻只維持不到1年就告吹，再度恢單後改愛郭羨妮，兩人也無緣走到最後。

嚐到多次的感情挫敗，溫兆倫2013年邂逅小20歲的大陸女星趙庭，交往2年後結婚，兩人育有一女，偶爾會在社群平台PO溫馨的家庭生活，溫兆倫一臉陶醉的抱著女兒，情場浪子終蛻變成好爸爸。