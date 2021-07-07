目前台灣疫苗覆蓋率大約只有10%，總統蔡英文昨表示，我國取得的疫苗累計將逾700萬劑，將力拚7月底前達成20％至25％的疫苗覆蓋率。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今公開吐槽，直呼不夠啦！因為每個人都要打2劑。

李秉穎今天上周玉蔻主持的節目《新聞放鞭炮》表示，針對7月底達成疫苗覆蓋率達25％這件事情，他認為以700萬劑疫苗來計算，應該打不到總人口的20％，直呼「不夠啦！700萬劑的疫苗大約可以打350萬人，因為每個人都要打2劑疫苗」。

周玉蔻隨即解釋，也許總統指的是7月底打完第一劑疫苗吧！對此，李秉穎指出，也許總統蔡英文是預期未來還會有更多疫苗陸續進來，否則只有700萬劑應該是不夠的。之前台灣向Covax預購的疫苗應該也會陸續來，而莫德納方面也都有積極連繫，雖然會進多少他不知道，但是「如果講的是真的，那表示還有很多會進來」。

李秉穎也說，總統可能是預期未來有更多的疫苗進來，因為要打到25％的覆蓋率，就要有兩倍數量的疫苗。其實亞洲很多國家都是這樣慢慢進來的，因為都會比西方國家還要慢。