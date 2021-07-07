桃園市蘆竹區一對4歲的雙胞胎兄妹，趁著母親忙於居家辦公疏於注意，竟然就私約偷溜出門，手牽著手逛大街。熱心的義交見狀後趕緊報警，最後在員警及義交的保護之下，順利安全地回到了媽媽的懷抱。

蘆竹分局南崁派出所於5日下午接獲了一名義交報案表示，有一對雙胞胎幼童走在大街上，準備要橫越車水馬龍的南崁路與南工路口，場面甚是危險，副所長王煌婷、警員李奕緯、賴意勛等三人遂立即前往瞭解。

到場後發現兩名幼童面色慌張地站在義交身旁，不知所措，員警先是安撫孩子們的情緒，希望能問出居住地址，但這對兄妹年僅4歲，還在童言童語，員警只好陪著他們，徒步沿著南工路逐戶辨認。在經過半小時之後，終於認出居住的社區。而當時正在社區警衛室調閱監視器焦急找尋的母親見到兄妹倆安然無恙的回來，這才鬆下了一口氣。

經了解，因全國疫情進入第三級警戒狀態，兄妹倆早已悶得發慌，一直想出去公園遊玩溜滑梯，於是兩人小手打勾勾私下約定，趁著母親居家辦公，忙於工作之時，手牽著手偷溜出門玩耍，所幸遇到好心的義交與員警協助保護，才未發生意外。

蘆竹分局呼籲，家中幼童，應隨時注意動向，切勿因一時疏忽，而造成可能的意外發生。