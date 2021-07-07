嘉義何明德行善團遭舉報挪用各界造橋鋪路的捐款6億9570萬6401元，作為金融投資的私人用途，嘉義地檢署偵結，7日依洗錢防制法、公益勸募條例等罪嫌起訴行善團負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥夫妻，並痛批違反社會大眾捐款初衷，建請從重量刑。

起訴書指出，陳美智及其配偶蕭豐彥未經政府核准立案，成立「何明德行善團」，自2002年以承襲陳美智父親何明德嘉義善團造橋、鋪路及施棺等善行名義，透過網路、臉書等管道，向社會不特定人收取現金、匯票及支票等方式募款，再將捐款分別存入陳美智、蕭豐彥及其兒媳等家人的帳戶。

經統計，這些私人帳戶自2002起至2020年3月間，累積高達14億2203萬5201元，實際用於造橋、鋪路及施棺共有7億2034萬元及帳戶內所餘598萬8800元外，其餘則以陳、蕭、及兒子、媳婦名義購買高額保險、不動產、金融商品或存入私人帳戶，共侵占6億9570萬6401元。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，陳姓及蕭姓被告依違反洗錢防制法第14條第1項洗錢及刑法第336條第1項公益侵占等罪嫌起訴，侵占犯罪所得6億9570萬6401元，其中6億9306萬2498元已經法院准予扣押。

此案是檢察官陳靜慧於今年3月17日指揮嘉義市調查站到何明德行善團搜索，並傳喚陳、蕭及其兒媳共4人，以及相關證人到案說明調查。

蕭豐彥、陳美智夫婦訊後以180萬元交保後，蕭豐彥當時喊冤說，由於造橋鋪路的都是志工協助，因行善團不是法人團體，保險公司不願意承保，因而志工沒有保險，施工的結餘款是要當作工安基金，以防萬一發生意外，可以支應，他們沒有要私吞。