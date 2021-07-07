張峰奇與李亮瑾在今年3月喜迎兒子「阿卡將」出生，升格當新手爸媽，幸福組成一家三口，目前專心照顧兒子的李亮瑾，則在網上曬出洗奶瓶的背影照，感嘆自己產後身材變成虎背熊腰、女神變女嬸。

39歲李亮瑾今（7日）凌晨在臉書曬出老公張峰奇偷拍她在洗奶瓶的背影照，只見她身穿寬鬆點點睡衣，隨興地戴眼鏡、綁馬尾，李亮瑾不禁感嘆自己現在虎背熊腰，她看著自己的舊照，忍不住說：「我現在最大的夢想..就是回到我剛跟老公在一起時的身材跟髮量」。

李亮瑾感嘆自己現在虎背熊腰。（圖／取材自李亮瑾臉書）

李亮瑾以過來人身分感嘆：「女人啊..要生孩子前就要有覺悟..會掉髮、會變醜、會變胖、會沒有自己的時間...除非你覺得值得！」同時，李亮瑾也向男性喊話：「要老婆生孩子前也要有覺悟...女神會變女嬸為你跟孩子的犧牲..請好好愛她一輩子」，李亮瑾一番話也讓網直呼母親很偉大，李亮瑾也認同說：「自己當媽後才覺得」。

演員出身的李亮瑾演過多部類戲劇和八點檔，尤其是李亮瑾在《世間情》中，與陳珮騏談「女女戀」很受歡迎，也讓李亮瑾的演藝事業再攀高峰，而李亮瑾和小她5歲的張峰奇也因拍戲擦出愛火，小倆口在去年宣布結婚和懷孕喜訊，隨著張峰奇與李亮瑾開心迎接兒子出生，李亮瑾現在專心調養身體並照顧寶寶之餘，她也不時在網上和張峰奇鬥嘴，夫妻隔空放閃，更是閃瞎眾人。