疫情未解，國產疫苗相關進度也備受矚目，高端6日公告將到友邦巴拉圭進行三期臨床試驗，今(7日)股價早盤一度漲逾8%，帶動聯亞藥股價開低走高，高端大股東基亞、云辰也聯袂走揚，相較於大盤開低，股價表現強勢。

高端公告表示，將與巴拉圭亞松森大學附設醫院共同執行三期試驗，並將採「免疫橋接」設計，與AZ疫苗進行比對性試驗，目的是布局中南美洲市場，將先申請巴拉圭查驗登記，以取得當地臨床數據資料。

對於高端到巴拉圭進行三期試驗，有分析師認為，至少是再跨出了一步，也激勵股價今日開盤即上漲5.5元，以240.5元開出後，股價開高走高，早盤一度來到255元，漲幅有8.5%，基亞、云辰股價受到鼓舞也持續走高，基亞早盤來到67.4元，上漲2.9元，漲幅4.5%，云辰也走升至27.45元，上漲1.5元，漲幅達7.4%。

聯亞生技集團的聯亞藥開低，早盤一度下跌3.52元至178元，隨即由黑翻紅，早盤高點來到193元，上漲11.48元，漲幅也有6.3%。

至於其他與疫苗相關的生技股，國光生以平盤51.3元開出，東洋則是開低0.1元，開在82.8元，開盤不久股價都往上攀升，台康生技則是開高走高，早盤一度來到149元，漲幅有4.5%。