1名女子日前遇到謊稱住在國外軍營的詐騙集團，對方不斷說想回台與她同住，她則已說幫對方找好住所，接著傳了2棟「靈骨塔」照片任對方挑選，還說「台式房子、環境清幽」，而對方還搞不清楚狀況地回應「離你家近嗎？我們一起去看」；網友們事後笑稱「是想超渡人家？」「怎麼沒問靠山還面海？」

1名女子在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前遇到自稱住在國外的男子主動示好，她馬上就識破對方是詐騙集團，於是展開1場爆笑的對話；她先是在訊息中表示自己信仰佛教，對方則回應「妳可以教我嗎？」她則說「那我會唸經為你超渡的」，對方還一知半解地道謝，似乎不太懂其意思。

1名女子日前遇到謊稱住在國外軍營的詐騙集團，對方不斷說想回台與她同住，她則已說幫對方找好住所，接著傳了2棟「靈骨塔」照片任對方挑選。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名女子日前遇到謊稱住在國外軍營的詐騙集團，對方不斷說想回台與她同住，她則已說幫對方找好住所，接著傳了2棟「靈骨塔」照片任對方挑選。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女子說，該男子訊息裡說「我現在在營地裡，不知道恐怖份子什麼時候會再度攻擊」，她則說「不要擔心太多，菩薩會保佑你」，男子後來說想要回來台灣，她則問對方台灣房子都安頓好了嗎，她可以幫忙，便貼出2張「靈骨塔」的照片，還說這是「台式的房子」、「環境清幽」，對方還回應「房子出售，離你家近嗎？等我回來，我們一起去看」。

許多網友則留言笑稱「每一段異國戀情都是在敘利亞當兵」、「你沒問他喜歡高樓層還是低樓層」、「推續集，請問入住了嗎？」「我怎麼覺得你一直想超渡人家，你沒問他喜歡靠山還是面海的？」「怎麼沒先跟他要頭期款？蓋好之後一定漲翻天」、「對方大概以為是獨棟豪宅」。