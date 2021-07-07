今天是24節氣裡的小暑。最近，不知道大家有沒有真的感覺到天氣變得比較熱了呢？沒有錯喔，「小暑過，一日三分熱」的熱情艷夏開始發威。不只烈日當頭曬得人直發昏，中間還有冷氣排出來的熱風，就連下頭柏油路也蓄滿熱氣。預防上下夾攻熱出病來，分享兩個舒服秘訣，都跟水有關。

●小口多次喝，勿牛飲

現在走在路上，我常常覺得自己像顆包子，熱到冒煙，汗如雨下。「大暑小暑，上蒸下煮」果然很夠看。如果你跟我一樣會流汗，那麼恭喜你，排毒排得很徹底。

不過大量爆汗時，身體消耗大，特別容易虛累累。熱盛之時，水分補充就很重要啦！避免猛然加重心臟負擔，溫水小口小口喝，多分幾次喝，才能安全又有效地補充到水份。

小暑時節請格外體貼心臟，畢竟它為了你的流汗散熱，已經增加不少工作量。曾有人在兩、三小時內狂飲六公升以上的水，喝到心衰掛急診。把握「少量多次」原則，就不容易出現這樣的問題。還有最近大家陸續開始打疫苗，預防副作用產生，認真喝水，這是一定要的。

再來講喝的時機。如果預期待會要去運動或打疫苗，不妨一兩個小時前，先喝五百毫升開水，給身體有時間從容使用水分，包含全身的循環、流汗排毒的效率都會更理想。東奧快開始了，大家不妨觀察一下頂尖運動員休息補水時，其實都只會喝一點點，運動中喝水，次數頻繁小口喝，更勝單次牛飲狂灌。

日常喝水，我有時會在口中稍微含一下，混合唾液再嚥下去。藉此調節溫度，讓水不會太燙或太冷，人體更好接收。養生不是比誰喝得燙就贏，所謂「燙茶傷五內，溫飲保年歲」，別太冰、別太燙，剛剛好的溫熱，是對自己的體貼。

小暑時節，補充水分避免中暑很重要，但喝水的分量和時機需要注意。(示意圖/Shutterstock)

●夏日沐浴，暑溫可袪

用冰來對抗酷暑，聽起來似乎很合理，但可不是人人身體都吃得消。對抗總是累人，何不順順地來？

用熱水澡、熱足浴去跟自然界的熱握手言和，天地人都舒服。尤其常常吹冷氣、吃西瓜、喝冰涼飲料的人，是不是不小心把太多寒氣往肚子裡吞呢？熱熱泡、快快好，家裡有浴缸泡全身、沒浴缸簡單足浴也行。把不屬於自己的寒氣化掉，接下來秋冬兩季整個人都會比較舒服平安。

這次疫情讓許多人感到辛苦。承受苦，我不會說它是容易的，但找到苦中作樂的方法，卻是一點都不難。我先帶頭想三個，剩下的你繼續發想。

→足浴。

有桶就能泡，再加點適合自己的藥材或精油，格外舒心，我的心頭好是薑片或檜木精油。在外奔忙一天，不管是腳酸還是心酸，足浴泡起來，越累起來是越爽。

→用熱毛巾來回擦拭身體。

這樣能把阻塞毛孔的髒汙處理掉，把自己的皮膚變成「會呼吸的皮膚」，不僅改善膚質狀況，也有助於調節體溫，避免積熱難受。只要有毛巾跟熱水就行，這是最不花錢的保養法。

→喝熱飲。

根據英國人研究，在所有消暑飲品中，熱茶消暑效果是最好的。而說到暖心飲料，熱咖啡、熱可可也都是能帶來幸福感的好選擇。

面臨大環境的動盪、面對內心的不安，學會苦中作樂、好好活著是這次的功課。不少宗教大師、企業家、社會運動人士，都曾面臨許多艱難的處境、迫害或者是煎熬，但他們都沒有放棄，反而更堅定自己的意志。我們心中都有美好的願望，我們也都不該放棄。找樂趣、不洩氣的人，走出風暴後必成大器。