根據韓國官方最新數據，當地新冠疫情有加溫趨勢，7日傳出每日新染疫者激增至2020年12月下旬以來最高數目。因此，韓國政府也將目前正在大首爾地區實施的社交禁令，再多實施一個星期。
韓國目前多增1,212位新確診者，其中有1,168是本土病例，染疫總數為16.2餘萬人。同時，每日新染疫者數也創下自2020年12月25日以來最多。因半年多前是第3波疫情高峰，故當時新確診者數為1,240人。
與7日相較，韓國前3天的每日新染疫人數均在700到750之間徘徊。韓國政府也表示，若新冠病毒在這兩三天沒有壓下去的話，將會祭出更嚴厲措施。
目前，大首爾地區禁止5人或以上群聚、餐廳晚上10點前要打烊的社交禁令，因疫情升溫，故再多延長實施一星期左右。
韓國政府統計，高傳染性Delta新變體病例激增，公司行號、學校與百貨公司等地紛紛傳出群聚感染案例。其中，大約8成都是來自大首爾地區20到30多歲民眾，因為大多數都尚未排到接種疫苗。
韓國目前有30%民眾已打了第一劑新冠疫苗，同時，也有10%左右是兩劑接種者。在疫苗選擇方面，有AZ、輝瑞BNT、莫德納以及嬌生。
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