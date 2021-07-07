在滴滴、滿幫集團等近期赴美上市大陸企業遭到中國官方網路安全審查後，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，《意見》共三十條，要求健全依法從嚴打擊證券違法活動體制機制，加強對中概股的監管。《意見》甚至為依法從嚴打擊證券違法活動設立短期和中期目標

綜合陸媒報導，有接近監管人士指出，《意見》是大陸官方第一次印發有關資本市場的專門文件，也是第一次以中辦、國辦名義聯合印發打擊證券違法活動的專門檔，充分體現官方對打擊證券違法活動、保護投資者合法權益、維護資本市場平穩健康發展的高度重視和堅定決心。

「兩辦」在《意見》中指出，在經濟金融環境深刻變化、資本市場改革開放不斷深化背景下，資本市場違法行為仍較為突出，案件查處難度加大，相關執法司法等工作面臨新形勢新挑戰。為進一步推動資本市場高品質發展，才有了此次《意見》的發布。

《意見》提出，在依法從嚴打擊證券違法活動的過程中，將堅持零容忍要求。依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，加大對大案要案的查處力度，加強誠信約束懲戒，強化震懾效應。

《意見》還為大陸依法從嚴打擊證券違法活動設立了短期和中期目標。到2022年，資本市場違法犯罪法律責任制度體系建設取得重要進展，依法從嚴打擊證券違法活動的執法司法體制和協調配合機制初步建立，證券違法犯罪成本顯著提高，重大違法犯罪案件多發頻發態勢得到有效遏制，投資者權利救濟管道更加通暢，資本市場秩序明顯改善。

到2025年，資本市場法律體系更加科學完備，中國特色證券執法司法體制更加健全，證券執法司法透明度、規範性和公信力顯著提升，行政執法與刑事司法銜接高效順暢，崇法守信、規範透明、開放包容的良好資本市場生態全面形成。