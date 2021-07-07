華為消費者業務在亞太地區召開夏季發表會，發表六款全新旗艦產品，包括三款HUAWEI MatePad系列平板電腦（包括HUAWEI MatePad Pro 12.6-inch、HUAWEI MatePad Pro 10.8-inch和HUAWEI MatePad 11）、HUAWEI WATCH 3系列智慧手錶、新一代半開放主動降噪無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds 4、兩款顯示器HUAWEI MateView和MateView GT，以及HUAWEI nova8i手機。

其中HUAWEI MatePad系列平板電腦和HUAWEI WATCH 3系列智慧手錶是全球首批搭載HarmonyOS 2（鴻蒙系統）的華為智慧設備。借助HarmonyOS的分布式數據管理以及分布式任務調度能力，HUAWEI MatePad系列平板電腦和HUAWEI WATCH 3系列智慧手錶可以實現與手機等其他智慧設備的高效配合，在智慧家居、影音娛樂、智慧辦公等不同場景中，提升生產力和創造力。

在智慧辦公領域，華為致力於為用戶帶來跨設備連接、人機自然互動、資訊無縫流轉的全場景智慧體驗。作為首批搭載HarmonyOS 2的平板電腦，HUAWEI MatePad系列可以與華為PC、HUAWEI MateView等設備實現多螢幕協同，在鏡像與擴展模式下，HUAWEI MatePad系列可化身為手繪板和顯示器，還支援跨設備文件拖拽，帶來更高效的協同體驗。

此次發表的全新一代HUAWEI MatePad系列包括HUAWEI MatePad Pro 12.6吋、10.8吋和HUAWEI MatePad11三款產品。HUAWEI MatePad Pro 12.6/10.8搭載OLED全面螢幕，屏佔比達90%。HUAWEI MatePad 11是華為首款支援120 Hz螢幕更新率的平板電腦，為遊戲和影音場景帶來了更流暢的視覺體驗。

此次發表的第二代手寫筆HUAWEI M-Pencil用全新鉑金鍍層筆芯，低延遲，支援4096級壓力感測。 除此以外，還有雙擊切換、一筆成型、智慧表格等多種智慧互動功能。 而全新智慧磁吸鍵盤則採用全尺寸設計，擁有1.3mm長鍵程帶來的舒適打字體驗，支援智慧磁吸、藍牙連接和無線充電。

HUAWEI MateView則是華為首次發表的顯示器產品，鎖定辦公場景。擁有專業級的色彩顯示效果，搭配28.2吋螢幕、螢幕比例3：2、3840×2560解析度，讓每一個細節都真實呈現。 與此同時，HUAWEI MateView可以與手機、筆記型電腦、平板無線連接，鍵盤和滑鼠只需連接顯示器，便可反向控制筆記型電腦、手機等輸入設備，提升消費者的辦公效率。

在運動健康領域，華為以打造數位化時代主動健康管理新體驗為核心目標，聯合上下游應用開發商、醫療器械設備商和專業醫療機構，共同打造運動健康領域的硬體生態、應用生態和HUAWEI Research研究生態，以「智慧設備+健康管理服務」的模式為消費者提供全天候專業健康服務體驗。

華為全新旗艦智慧手錶HUAWEI WATCH 3系列支援獨立通訊功能，用戶可以在手機上開通一號多機功能，即可使用和手機相同的號碼和網路流量接打電話、聽音樂。 大曲率3D玻璃和316L精鋼錶體，精緻優雅，帶有觸覺反饋的3D旋轉錶冠，讓佩戴和操作都舒適。

HUAWEI WATCH 3搭載全新高精度溫度感測器首次實現體溫檢測，跌倒檢測及SOS功能，可以即時監測身體健康情況，更能監測100多種運動模式。

在影音娛樂領域，華為以分散式技術為基礎，基於華為無線耳機、智慧音箱、智慧螢幕、手機、PC、平板等設備，為消費者提供「耳機雙設備連接和無縫切換」、 「HUAWEI CAST+投影」等具有低延遲影音同步、多設備協同的全場景無線影音娛樂體驗。

全新發表的HUAWEI FreeBuds 4舒適佩戴度與主動降噪性能全面升級，還帶來高解析音質及智慧的音訊連接體驗。 HUAWEI FreeBuds 4單耳重量僅4.1g ， 同時在半開放耳機中搭載人耳自適應（AEM）降噪技術：在開啟降噪的一瞬間，耳機可自動檢測佩戴者的耳道大小及佩戴鬆緊度，並從多種降噪參數中配對最佳的降噪參數，確保消費者在不同佩戴狀態下都能獲得有如「客製化」的降噪效果。 在音質方面，HUAWEI FreeBuds 4採用高分子材料LCP液晶複合振膜，頻率範圍高達40kHz ，可還原豐富、飽滿的高音細節，讓人聲更加清晰。

HUAWEI FreeBuds 4還支持華為手機、平板等EMUI設備的靠近配對、配對資訊雲端共用、設備雙連接 、音訊連接中心等多個連接技術。 不管是華為的手機、平板、PC、手錶和智慧螢幕，還是Android、iOS和Windows系統智慧設備，HUAWEI FreeBuds 4支援同時配對兩台設備，應用上一台平板聽歌或看劇時，另一台手機接收電話，耳機會自動中斷播放內容，切換到電話。

此外，此次發表的另外一款華為顯示器HUAWEI MateView GT面向遊戲、電競場景，是華為推出的首款沉浸式環幕顯示器，採用34吋165Hz曲面大螢幕，螢幕比例21：9，解析度達3440×1440，並加入SoundBar一體式音箱等創新設計，為遊戲玩家打造沉浸式影音娛樂體驗。

這次發表的HUAWEI nova 8i擁有纖薄機身，搭載 6.67 吋華為全面螢幕，由於採用了 NCVM（非導電真空金屬化）工藝，手機背面可以看到精緻的視覺效果，加上光滑的 4D 曲面設計，為消費者帶來更佳手感。 包括64MP主鏡頭在內的後置四攝系統。 此外，HUAWEI nova 8i 還支援66W HUAWEI SuperCharge，僅需38分鐘即可為電池充滿電。

除了將全新六款旗艦產品帶到亞太市場以外，華為還在此次發表會上宣佈了將繼續建設華為品牌店和電商管道的零售戰略，為消費者帶來更好、更便捷的購物體驗。在台灣的北中南部，目前則共有5間華為品牌店。除此之外，華為努力拓展電商管道和O2O服務，台灣消費者可以通過PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!、蝦皮購物四大電商平台的華為官方旗艦館購買華為產品。