雖然左膝受傷，但阿提托康波依舊不缺席總冠軍系列賽首戰。(美聯社)

即便在身體失去平衡的狀態，戴文布克還是有能力出手得分，讓旁邊防守的塔克看傻眼。(美聯社)

相隔28年重返總決賽的太陽，今天迎戰睽違47年再次取得爭冠資格的公鹿，這是一場矛與盾的對決，太陽一度在第三節打出狂暴攻勢取得20分領先優勢，公鹿在第四節加強防守，可惜依舊功虧一簣，太陽118比105拔得頭籌。

工於心計的公鹿，昨天宣布「字母哥」上場機率僅25%，沒想到今天就看到阿提托康波粉墨登場，而且看起來毫無大礙，不過即便如此，面對兵強馬壯的太陽，打完上半場依舊49比57落後8分。

兩隊都是睽違很久才再次重返總決賽，但太陽尋求隊史首冠，企圖心更是無比強烈，首節30比26領先，第二節在戴文布克領軍下將優勢擴大至8分。戴文布克半場16分，後場指揮官保羅貢獻11分，艾頓挹注10分、8籃板。公鹿米德頓12分，布魯克羅培茲11分，阿提托康波10分、9籃板。

易籃後保羅遠投近切無不得心應手，單節攻下16分，艾頓攻防兼備，戴文布克也攻城掠地，太陽將迅速將領先分數擴大至20分，也讓公鹿陣腳大亂。

決勝節，公鹿趁著保羅不在場上的時候吹起反攻號角，尤其是入選夢幻隊的米德頓連續在三分線外開火，幫助前來鳳凰城踢館的密爾瓦基大軍追趕上來。

不過，戴文布克隨即在弧頂飆進三分球澆熄鹿群氣焰，保羅中距離跳投得手，太陽再次將領先分數擴大至雙位數。

太陽不斷利用保羅與戴文布克的切入撕裂公鹿防線，並且製造對手犯規站上罰球線上，全場24罰全中，就連中鋒艾頓都能6罰俱中，反光公鹿14罰僅8中，命中率不足6成，光是罰球這個環節就成為公鹿的致命傷。

太陽全隊6人得分上雙，保羅成為NBA史上36歲還能在總冠軍系列賽攻下超過30分以上的第三人，前兩人分別是「天勾」賈霸以及「石佛」鄧肯。

保羅32分、9助攻，戴文布克27分、6助攻，艾頓22分、19籃板，布瑞吉斯14分，佩恩與強生各10分。