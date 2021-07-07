典華婚宴美學空間攜手蜷川實花打造的「Mika art space廳房」很時尚華麗。（圖／典華婚宴美學空間）

.典華攜手蜷川實花打造線上婚禮，賓客可透過視訊互動並祝福。（圖／典華婚宴美學空間）

.典華為線上婚禮與派對準備的「Mika餐食饗宴禮盒」，包裝精美且內涵豐富。（圖／典華婚宴美學空間）

典華美學空間為線上下午茶設計的「Mika下午茶派對盒」，以紫色為主調傳遞浪漫氛圍。（圖／典華婚宴美學空間）

防疫升三級警戒，不僅讓禁止內用的餐廳營收急降，專門承接婚禮與婚宴的會館營運亦停擺，業者推估判斷，即便降為二級，市場也不會立即回溫。為了自救解套並鑑於「婚事乃人生大事」、不少新人看了日子不想拖、也無意延，典華幸福機構旗下大直典華婚宴美學空間決定攜手國際知名藝術家蜷川實花、全國最大婚顧活動公司「Wedding i」，以及美好關係策展人「me2we」團隊，聯手打造「典華 x 蜷川實花 Online Party／線上婚禮」，串連線上體驗，線下同步推出2款限量禮物盒，過程中並聯手知名視覺衝擊魔術師陳日昇線上表演，創線上婚宴與派對商業模式。

典華攜手蜷川實花推出的「Mika 下午茶派對盒」，符合寶寶抓周、寶寶性別揭曉派對、派對型婚禮、姊妹淘聚會等派對使用。「Mika 餐食饗宴禮盒」 則適合婚禮、交接典禮、各式聚餐。兩款實體禮物盒更精選了全台最時髦的雞尾酒品牌 WAT，包裝設計「潮感」十足。

「典華 x 蜷川實花 Online Party／線上婚禮」由婚顧活動公司「Wedding i」領軍可依新人想法策劃一系列客製化流程，每位賓客皆能在家零接觸，並收到實體禮物盒，內裝互動新體驗味覺流程卡，串聯主人家及賓客間的情感。除此，視覺衝擊魔術大師陳日昇並將跨界呈現隔空互動的魔幻藝術，以驚奇又精湛的魔術表演將線上婚禮氣氛推向最高潮。

典華這次更將全球最夢幻的美學空間「蜷川實花藝術空間 Mikaart space」搬到線上，讓賓客將介面背景一同換上最美一處的「迎曦花薔」，除能一睹蜷川實花風格的艷麗作品更彷彿置身藝術品中。儘管隔著螢幕，透過相同的絕美背景進行相同的流程互動創造獨有的儀式感就是要打造專屬於主人家與賓客間的共同回憶。

由各菜系大廚組合廚藝團隊的典華，打破傳統喜宴菜式疆界，結合美學經驗研發出和食

風味的「Mika 餐食饗宴禮盒」，標榜讓賓客揭開一層又一層的的神秘驚喜，品嚐花漾一般的迷人美食，肉有漂亮光澤感的「照燒鰻魚」，肉質軟嫩多汁的「低溫舒肥伊比利豬」、蟹腳肉飽滿鮮甜的「帝王蟹足」等化身香氣十足的奢華饗宴。而限量版「Mika 下午茶派對盒」外包裝醉人質感紫，是延伸使用「蜷川實花藝術空間 Mika art space」之華麗主色調開合設計象徵引爆潮藝術的狂歡瞬間。以下午茶為概念，嚴選擁有奶酥香及鬆圓造型的比司吉搭配風味抹醬享受美式派對的午茶時光。

「典華 x 蜷川實花 Online PartyOnline Party／線上婚禮」，並搭上近年興起的雞尾酒搭餐風潮，與時髦雞尾酒品牌

WAT合作瓶裝外帶的樣式不只讓賓客在家輕鬆品飲，新潮設計更是超好拍。而為詮釋蜷川實花獨特的華麗風格、花卉元素，加入花藝美學概念讓賓客開箱不僅能沉浸在花花世界中。 Online Party／線上婚禮並有婚顧團隊協同企劃至當日到府主持及場控服務，專案皆提供運送服務確保外送品質、讓享用美食更安心。疫情期間典華限定推出「典華 x 蜷川實花 Online Party／線上婚禮」主打兩款限量禮物盒為「Mika 餐食饗宴禮盒」。