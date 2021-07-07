1.威剛(3260)：Q2營運戰新高，昨外資轉買超1900張，晨盤大漲逾6%、達132元，越過前高。

2.中鋼(2002)：外資連三日回補仍檔不住調節賣壓，早盤再跌逾2.5%，失守5日線。

3.和大(1536)：電動車題材加持，早盤股價漲逾2.5%，收復5日線。

4.益航(2601)：外資連6個交易日買超，盤初股價續彈約4.5%，躍過5日線。

5.凱美(2375)：基本面利多持續發酵，多方續強在125元高檔壓力區蓄勢拚突破。

6.奇力新(2456)：外資連2日買超皆逾2000張，搭配多頭技術線型，早盤再創高，寫下8個月高點。

7.同致(3552)：自駕題材夯，訂單能見度高，股價整理結束再出動，早盤上揚逾2.5%拚回前高283元。

8.台玻(1802)：今早觸及40.65元再創高點，惟獲利了結賣單出籠，股價翻黑5日線上強勢震盪。

9.四維航(5608)：航海王題材熱門+股價相對便宜，資金搶進推升至漲停板，創逾13年高價。

10.長榮(2603)：三大法人全偏空合計賣超逾1.7萬張，早盤走低回測5日線。

11.遠雄來(2712)：看見解封曙光期待暑假報復性出遊，跳空漲停開盤。

12.瑞軒(2489)：6月營收20億元，創近四年半新高，獲外資連5買，晨盤帶量走揚4%，收復各短均線。

13.台塑(1301)：林園PP廠祝融，營運無影響，事故原因調查中，晨盤小跌0.5%，5日線攻防。

14.上詮(3363)：買盤強力點火，早盤急攻漲停，跳上季線與半年線。

15.智原(3035)：NRE接案跨大步，今年展望樂觀，投信連2買加持，早盤火速攻漲停，改寫逾10年高價。

16.新唐(4919)：昨獲外資及投信聯手買超相挺，激勵早盤放量鎖漲停，衝上新天價95.5元。

17.康普(4739)：電動車熱潮，車用電子催油門，早盤翻紅大漲逾4%，再衝121元3年高價。

18.利奇(1517)：工具機回暖，自行車市暢旺，早盤漲約2%，站回3字頭。

19.中壽(2823)：外資昨擴大買超，早盤多頭跟進，放量漲逾6%。

20.西勝(3625)：結盟品睿攻電動車，早盤漲約3.5%。

21.同欣電(6271)：今年電動車訂單樂觀，早盤彈漲近3%。(編輯整理：李慧蘭)