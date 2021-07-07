昱厚生技(6709)自主開發的鼻噴新冠藥AD17002-SC已接獲台灣衛福部食藥署(TFDA)核准用於治療新冠肺炎輕症患者IIa期人體臨床試驗，昱厚將正式啟動臨床收案，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，最快於第四季完成所有受試者收案。

昱厚表示，目前仍欠缺有效針對新冠輕症患者的治療藥物，而現階段世界各國已逐漸面臨解封，並可能在未來與新冠病毒共存，更加需要疫苗及治療藥物的搭配以因應可能的衝擊。據The Business Research Company於2020年7月發布的市場報告指出，針對目前現有COVID-19 治療藥物銷售額，全球2020年COVID-19治療市場約為165.1億美元。

龐大的新冠治療藥物市場商機吸引各國廠商爭相投入，今年6月間默沙東跟美國政府達成新冠口服藥Molnupiravir用於治療COVID-19輕、中症患者的採購協議。Molnupiravir尚處於三期臨床試驗中，但根據該協議，若Molnupiravir取得緊急使用授權或FDA核准，默沙東將可獲得約12億美元的合約金額，並提供用於約170萬劑Molnupiravir給美國政府。顯見世界各國對於新冠肺炎的治療藥物，尤其是輕、中症患者的需求非常殷切。

昱厚指出，AD17002-SC在已知的動物臨床試驗分析結果顯示，可明顯保護受新冠病毒感染動物之肺炎狀況，另藥理研究發現該藥可調控免疫並誘導第一型干擾素的生成，推估於罹病早期使用可加速病患恢復健康。公司對即將執行的二期臨床不僅抱持樂觀，且該案是國內唯一自主開發新冠治療藥物、並將於國內展開招募新冠輕症患者的臨床試驗，這對台灣在新藥開發、防疫部署以及昱厚來說都具有重大及指標性意義。

此次臨床試驗規劃收治30位新冠病毒感染輕症患者，並以噴鼻方式，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002-SC治療，之後進行五週的追蹤觀察。若一切順利，預計於第四季完成全部受試者收案。昱厚強調，鼻噴劑型使用便利、吸收快速，利於防疫推廣使用，公司將致力於完成臨床試驗、爭取快速上市。