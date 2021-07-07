三陽工業今日上午舉行股東常會，會中通過109年度盈餘分派案，決議每股配發1.3元現金股利。三陽董事長吳清源特別感謝公司全體同仁及供應鏈夥伴的盡心竭力，讓公司業績持續上揚，也訂出未來營運三大支柱方向：載具、不動產、儲能與電動車，穩定耕耘成長與茁壯。

吳清源提到，去年整體車市需求強勁，帶動銷售量能增加，去年市場總銷量103萬5823台機車，成長率14.8％。因受航運及原料短缺影響，產能面臨高度壓力。經內部及供應鏈的共同努力，去年12月三陽二輪市佔率仍提升至32.2％。

吳清源表示，由於在過去五年持續努力，營收及市佔率皆達到公司重要的里程碑，讓三陽的招牌再次閃耀，未來三陽將在安定、發展、恢復榮耀的三大階段中持續發展。董事長深具信心表示，「恢復榮耀不只是三年，我們期待一直延續下去」

吳清源特別強調恢復榮耀需以品質、服務、創新為根本，讓三陽從品質的要求，做到體質的強化。