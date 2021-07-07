在紅襪新人聯盟出賽1場後隔天就火速升上低階1A的台灣好手劉致榮，7日再度先發登板，主投5局只被敲2安、無失分，終場紅襪以4比2擊敗金鶯隊，奪下小聯盟生涯首勝。

劉致榮2日迎來赴美生涯首戰，初登板繳出先發5局、失2分的成績，3日凌晨球員異動中傳來好消息，紅襪球團火速把他從新人聯盟升上低階1A塞勒姆紅襪隊（Salem Red Sox）。

劉致榮首局先讓首棒打者敲出右外野飛球出局，之後雖然因隊友失誤、四壞球保送讓對手攻佔一、二壘，但他隨即回穩，讓Ryne Ogren擊成三壘滾地球形成雙殺，順利化解危機。

2、3局劉致榮都投出三上三下，直到第4局才被對手敲出本場比賽首安，最終投完5局退場，球隊以3比0領先，也讓他保有勝投資格。

最終劉致榮用57球投5局，其中有37顆好球，僅被敲2支安打，投出2次三振、1保送，無失分，奪下本季首勝。