三級警戒一再延長，民眾似乎已經宅不住了！台南市政府交通局發現，7月第1周台南市區主要幹道的車流量，與6月初本土疫情高峰時期相比，平日尖峰時段雖僅微幅增加2％，但假日卻大幅增加30％，接近三級警戒之前的車流水準，顯示愈來愈多的民眾假日紛紛往外跑，引發市府高度重視，再次呼籲民眾在中央疫情指揮中心尚未解除第三級戒時，仍應持續保持防疫態度，避免再次引爆群聚疫情。

交通局表示，受到本土疫情爆發的影響，中央流行疫情指揮中心從5月宣布三級警戒之後，該局觀察6月間台南市區主要道路的車流量，發現平日減少14％、假日減少34％，同時公車運量也大幅減少約84％，停車時數減少約31％，顯示市民為防止疫情擴散，均能配合減少不必要的移動。

不過，近半個月以來，隨著市府執行各項防疫措施及開始施打疫苗後，台南市已多次本土病例連續「嘉玲」（＋0），在疫情獲得控制的當下，交通局也發現路上的人潮車流，與5月底本土疫情爆發後有顯著增加；同時，7月第1周的市區主要幹道車流量，比起6月初本土疫情高峰時期，假日大幅增加3成，已接近三級警戒前車流水準，顯示愈來愈多民眾在假日已經忍不住往戶外移動。

市長黃偉哲再次呼籲，在中央流行疫情指揮中心尚未解除第三級警戒時，市民仍應該減少不必要的移動、活動或集會，並暫緩出遊行程，還應遵循戴口罩、實聯制、維持社交距離等防疫規定，避免因心情鬆懈再次引爆群聚疫情。