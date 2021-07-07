大陸《環球時報》7日報導，「科學，而非猜測，才是找到人感染新冠病毒途徑的關鍵」24名國際知名醫學專家──5日在權威醫學雜誌《刺胳針》（大陸譯《柳葉刀》）上發表聯合聲明，駁斥美國一些政客推動所謂新冠病毒「實驗室洩漏論」，表示「目前沒有科學證據支持新冠病毒從中國實驗室洩漏的理論，最近的同行評審研究強烈表明該病毒是在自然界進化的」。聲明同時重申對中國同行的支持。

2020年2月19日，正是這些專家在《刺胳針》上發表聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網路上流傳的關於新冠病毒的陰謀論。

「2020年2月19日，我們齊聚一堂，聲援中國專業同業。當時有人對新冠疫情的來源以及我們同行的誠信提出了未經證實的指控。」5日的聲明稱：「最近，我們中的許多人收到詢問，我們是否仍然支持2020年初所說的話。答案很明確：我們重申聲援當時面對疫情的中國同行，以及冒著個人風險與這種病毒持續鬥爭、筋疲力盡的世界各地衛生專業人員，我們的尊重和感激只會隨著時間的推移而增長。」

「沒有科學證據支持新冠病毒實驗室洩漏理論」。《華盛頓郵報》稱，這24位醫學專家在聲明中表示，他們最初發表聲明的另一個目的，是想表達一個觀點，即新冠病毒最有可能起源於自然界，而不是實驗室。

現在，他們仍然支持這一觀點，「來自新的、可信的和同行評審的科學文獻中的最強線索表明，新冠病毒是在自然界中進化的，關於實驗室洩漏的意見仍然沒有科學驗證的證據在同行評審的科學期刊直接支持。」

聲明稱：「指控和猜測無濟於事」，「相互指責沒有也不會鼓勵國際合作與協作」，「現在是時候停止激烈言辭，並打開科學探究的光芒」。

聲明最後還澄清了參與連署的24位醫學專家中一些人受到「與中國有利益關係」的質疑，尤其是「生態健康聯盟」主席彼得．達札克。自新冠疫情暴發以來，一些堅持科學、反對「實驗室洩漏」等陰謀論的科學家受到多方壓力。