勞動部公告修正「110年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，擴大納入2020年度個人各類所得總額未達40萬8千元勞工、持中華民國發給永久居留證者，預估增加受惠人數達6萬3000餘人，可依職業工會投保級距領取1萬元至3萬元不等生活補貼，也延長登錄帳戶期限至110年8月9日止。

據統計，截至昨天為止「110年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」4.0共有177萬772人申請、發放177萬559人、共發放418億9071萬元。

為使更多受疫情影響之勞工能獲得生活補貼，減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部今日公告修正110年度自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼之發給相關事項，擴大納入109年度個人各類所得總額未達40萬8千元者及持中華民國發給永久居留證者，亦符合補貼資格條件，預估增加受惠人數約6萬3千餘人。

勞保局說明，凡符合修正後補貼資格條件者，如2020年曾請領勞工生活補貼，勞保局將於7月9日起直接將補貼款項匯入同一帳户或以支票郵寄原留地址，並附記「行政院發」字樣，無須另提出申請；如2020年未請領者，請自7月9日起至8月9日止，至勞保局網站以身分證號或居留證號，線上登錄勞工本人帳戶資料、聯絡手機及地址，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知。

勞保局呼籲，疫情警戒期間，不臨櫃、不群聚，避免前往職業工會、勞保局各地辦事處聚集及洽辦，以免違反防疫規定及發生群聚染疫風險。如有疑義，可撥打勞保局諮詢電話 02-23961266轉分機5555，或勞動部1955專線洽詢。