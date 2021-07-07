今天大聯盟關於明星賽周末又傳出新消息，那就是重頭好戲全壘打大賽名單再增添一員，是同樣入選美聯明星賽正賽名單的運動家重炮歐森(Matt Olson)，他將與大谷翔平、阿隆索(Pete Alonso)、曼西尼(Trey Mancini)、史多瑞(Trevor Story)、裴瑞茲(Salvador Perez)一同競爭全壘打大賽獎盃。

歐森也同時入選此前公佈的美聯明星賽替補名單，今年他表現優異，本季至今292個打數有83支安打、20支全壘打，為球隊貢獻55分打點，打擊率是不錯的.284，目前運動家以49勝37敗排在美聯西區第二，暫時落後給太空人。

另外來簡單看一下全壘打大賽的球員實力，大谷翔平本季282打數有78支安打、31發全壘打，為球隊貢獻67分打點，打擊率.277，阿隆索251打數有64支安打、15發全壘打，貢獻45分打點，打擊率.255，曼西尼310打數有79支安打、15發全壘打，貢獻53分打點，打擊率.255。

史多瑞267打數有68支安打、11支全壘打，貢獻41分打點，打擊率.255，裴瑞茲331個打數有92支安打、20發全壘打，貢獻50分打點，打擊率.278，他同樣也有入選今年明星賽，擔任捕手位置。由以上來看雖然名單不是全壘打榜前幾名，但他們都有超過.250的打擊率、45分打點，其中歐森和裴瑞茲還各有20支全壘打。

另外大都會重炮阿隆索曾在2019年全壘打大賽轟下57發全壘打，最後擊敗眾家好手拿下冠軍，他當年例行賽也轟出53發全壘打成為全壘打王，所以他絕對夠格參加本季的全壘打大賽，相比今年的大谷翔平他毫不遜色，甚至可說是最強競爭者，相信今年全壘打大賽肯定會空前激烈。