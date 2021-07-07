台中應召業者以「實現AV夢」為號召，還提醒男客配合防疫措施。（台中第五分局提供）

疫情無法阻擋「人與人連結」，台中應召站業者甚至在網路宣傳「實現你的AV夢」，找來日語流利的女子，號稱是「台日混血小蜜桃」攬客。警方接獲民眾檢舉，果然在北屯區文心路上的大樓出租套房中，當場查獲一樓一鳳性交易，賣淫女與男客戴口罩進行「連結」，甚至還有人在套房門外排隊等候。

日本謎片是台灣男性硬碟必備，AV女優更是心中女神，台中應召站業者看準這一點，網路宣傳「AV小淫桃」、「最強台日混血」、「完成你的AV夢」，找來日語流利的女子攬客，生日果然強強滾。

台中市第五分局接獲民眾檢舉，上月底前往北屯區文心路上一處大樓查緝，當場在2間出租套房內查獲兩組「一樓一鳳」性交易，賣淫女與男客戴著口罩進行性交易，其中一間甚至還有人在門外排隊，可見熱門程度。

警方初步了解，其中一名28歲賣淫女子，講得一口流利的日語，警方一度以為是真的櫻花妹。警方昨天循線通知經營該應召站的30歲葉姓女子到案，她坦認為了滿足喜歡日本謎片口味的尋芳客，特地找到會講日語的女子加入；警方表示，全案訊後葉女依妨害風化罪嫌送辦，2名賣淫女及2名買春客則依社維法裁罰。不過因「連結」雙方都有戴口罩，因此沒有依傳染病防治法開罰。