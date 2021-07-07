繼四大超商、各大藥局、遠傳門市等地宣布開賣新冠肺炎家用快篩試劑後，神腦宣布兩款家用快篩試劑將在全台神腦指定門市開賣；同時神腦打造防疫專區，目前已有耳溫槍、口罩、酒精、乾洗手等，全方位提供消費者對防疫商品的需求。觀察到防疫型家電成為民眾添購新家電的趨勢，像抗菌型的電扇、冷氣、除濕機、空氣清淨機等，銷量與同期相比成長三成，再加上冷凍櫃，成為夏日防疫期間五大熱賣家電，為了回饋消費者，神腦特別推出「酷夏特賣」活動，即日起於神腦全通路起跑，推出多款家電最低折扣55折起，讓你輕鬆對抗炎夏！

神腦將引進兩款家用快篩試劑，即日起在全台232家指定門市開賣，分別為國產「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」一盒5入售價1690元（7月7號開賣）及另一款「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」一盒5入售價1799元，將於近期開賣。此外，讓民眾來店安心並落實減少接觸，推出「神來速」快取服務，無論是攜碼來中華電信，還是門號新辦、續約搭配手機或其他商品，直接上網填寫資料，經客服人員確認後，即可至指定門市取件，原本40分鐘的申辦流程，只要10分鐘就搞定。

神腦國際門市開賣羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（左）、泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組。（神腦國際提供／黃慧雯台北傳真）

夏日天天飆破30度，在家開冷氣上班是許多人的日常，可是「冷氣」卻是耗電第一名，而老舊冷氣耗電更為驚人，如果家中有超過10年的冷氣就該汰換囉！想省電須留意「節能標章」，如Panasonic標準型冷氣(K系列)具備一級能效，而頂級旗艦型冷氣(RX系列)省電更超越一級能效，還搭載nanoeX健康科技，能有效抑制新型冠狀病毒，也可以遠端、聲控操作。神腦家電達人分享「冷氣省電妙招」，可將冷氣溫度調高一點，並將電扇放在冷氣下方，搭配Panasonic DC扇清淨型電風扇、禾聯14吋智能變頻DC風扇等，增加空氣對流、加速降溫。

居家時間長，家中隱形過敏原恐讓過敏症狀加劇，除了開窗促進空氣流通，更需要用這2台神器！LG PuriCare WIFI 360空氣清淨機能去除粉塵、過敏原，360 度淨化家中空氣；Panasonic 12公升高效能除濕機省電超越一級標準，還有超廣角智慧乾衣，遠端遙控調整濕度、掌握用電量。防疫期間適合囤放食物的「冷凍櫃」需求大增，神腦推薦禾聯188L直立式冷凍櫃，能高效製冷更省電，七月底前至神腦全通路購買8000元有找！

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疫情期間消費者手頭緊，神腦全通路提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠，付款前先看看手上有哪張卡，購物順便賺回饋！玉山卡友分期滿額最高回饋1350元；LINE Pay 綁定滙豐匯鑽卡、台新@GoGo卡最高享6%回饋！