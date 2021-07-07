今日（7日）正式進入新節氣小暑，天氣將一天比一天炎熱，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小暑代表月令將由甲午轉換成乙未，又逢「冥王」、「土星」、「木星」、「海王」4星逆行，包括拖延、誇張、暴力、欺騙、壓力等事件將會頻傳，在5種負能量累積之下，這段期間將負面消息不斷，殺傷力不容小覷。邱彥龍老師表示，即日起（7日）至22日，生肖兔、牛、蛇的人財運、事業運將會水漲船高，至於生肖虎、羊、狗也有不錯的運勢，可以努力動起來拚事業。

▍Top1 ： 兔

屬兔的朋友在小暑期間事業運、財運都比一般人更旺，在網路銷售、教育、創意行銷、科技、股市、業務、運輸行業都會有不錯的收入，但注意勿管別人家裡閒事，否則恐怕吃力不討好，會惹來一身腥；感情方面則要小心爛桃花，小心遇到騙財騙色的人。

▍Top2 ： 牛

屬牛的朋友在小暑期間正、偏財運都非常好，在事業上只要積極努力行動，就會有不錯的成果，但要節省開銷與小心借貸關係。在事業上，雖然客戶或合夥人有點拖拉，行動力不足，容易讓人心情七上八下、生氣糾結，但只要保持心平氣和，最終還是有好結果。

▍Top3 ：蛇

屬蛇的朋友在小暑期間事業運、財運會突然有動起來的感覺，不論是長期或短期工作，只要努力堅持下去就對了，不要半途而廢中斷好運氣。單身的蛇男蛇女，容易有辦公室戀情或一起工作的感情緣分，可以好好把握機會脫單。

▍Top4 ：虎

屬虎的朋友在小暑期間事業運、財運會有亮眼的成績，正財走旺運，但偏財運就稍微差一些，投資有風險，有賺有賠。在生活上，要學會控制自己的情緒和心情，以免影響工作。

▍Top5 ：羊

屬羊的朋友在小暑期間事業運、財運會心想事成，在工作上可獲得實質權力，善用溝通可以有不錯的收穫，建議多微笑，給別人好印象，就可帶來好運。另外，屬羊的人若家裡有小孩，則要注意小朋友的交通意外，容易有血光之災，不要玩火、玩電、玩水，嚴重恐有性命之憂。

▍Top6：狗

屬狗的朋友在小暑期間若有發展事業，需要找屬羊、雞、蛇、虎、馬、狗的人當夥伴，才能帶來好運。在感情上，要小心容易遇上三角關係，還要注意舊疾復發、二次開刀、意外血光等問題。

此外，邱彥龍老師也一一解析其他生肖小暑期間運勢：

▍鼠(平平)：在小暑期間，屬鼠的朋友最好不要借貸投資或創業，以自己既有的能力去行事即可，因為合夥容易意見不合，有拆夥念頭，多溝通尋求共識，才是最完美的結果。在感情上，容易遇到三角關係，或與另一半及朋友產生爭執，甚至大打出手，切記不要太過衝動，否則會因離婚而破財。

▍龍(吉凶參半)：屬龍的朋友在小暑期間事業運、財運佳，可能會有舊公司的同事或老闆回頭找你，或者與過往的緣分相遇，感情千絲萬縷，會因為夫妻、伴侶、小孩、房地產、投資等問題導致破財、爭吵，疑神疑鬼猜忌對方，進而影響家到庭氛圍與自我心情，建議盡量將事情簡單化，不要太多慮。

▍馬(吉凶參半)：屬馬的朋友在小暑期間事業、財運大起大落，有點動盪不安，建議能先收回之前應得的錢；相對的，若有欠債，別人也會來討錢，災難會伴隨而來，所以有欠錢就要還。如果不改掉舊思維，就會覺得大家都在找你麻煩，不如趁這段時間好好檢視自己。

▍猴(中平)：屬猴的朋友在小暑期間感覺動力缺缺，只想在家裡築夢，第六感很強，但憂心的事很多，是時候放輕鬆一點，談談戀愛、學習新知識、追隨自我的宗教信仰，可以得到好運氣。

▍雞(中平)：屬雞的朋友在小暑期間事業運、財運容易與感情扯在一起，只會越搞越複雜，貪圖自我享樂與利益的結果，會讓上司、朋友、伴侶、同事誤解你，不如學著大方，落實施比受更有福的道理。

▍豬(中吉)：屬豬的朋友在小暑期間適合在私下發展事業，讓暗財流通，輕鬆就能收入滿滿，但小心有被朋友出賣或倒戈的狀況，注意不要遊走法律邊緣，不然災難還是會降臨。