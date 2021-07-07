由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的華上生醫(7427)將於7月8日興櫃掛牌。該公司已於6月28日向櫃買中心送件申請登錄興櫃，訂7月8日登錄興櫃買賣。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，華上生醫設立於2013年4月，實收資本額新台幣2.25億元，該公司主要從事新藥研究及開發，專注在創新藥物研發治療晚期與難治的癌症，並將藥品的銷售權授予其他藥品銷售公司，製造權授予PIC/S GMP藥廠製造；另一方面，積極規畫將專利權與商業化權利授予國際藥廠在海外進行臨床開發及商業化。

華上生醫主要研發產品為多個口服抗癌標靶新藥，包括有表觀遺傳調控劑、表觀免疫調控劑及腫瘤微環境調控劑等抗癌新藥的開發，用於治療復發或難治外周T細胞淋巴癌、晚期乳癌、晚期大腸/直腸癌、晚期非小細胞肺癌等，專利布局全球。其中，華上生醫所研發的抗癌標靶新成分新藥剋癌達TM/剋必達TM(Kepida)，於2020年2月經TFDA核准用於治療復發或難治外周T細胞淋巴癌(PTCL Peripheral T-cell lymphoma)恩慈治療(compassionate use)幫助30幾位台灣病患，由於療效顯著，多位病患已經使用恩慈治療超過一年時間，截至現在，仍有多位病患獲得治療效益持續使用。2021年4月，華上生醫已經向TFDA申請剋必達TM治療復發或難治外周T細胞淋巴癌的新藥查驗登記。

剋必達TM(Tucidinostat/Chidamide/HBI-8000)是一個非常有潛力的國際性抗癌新藥，除了華上生醫開發外，美國HUYA、日本明治製藥、深圳微芯生物同步也在不同國家或區域開發。美國HUYA正與必治妥施貴寶合作，開發治療晚期黑色素細胞瘤的臨床三期試驗；美國HUYA也與日本明治製藥合作，已經在日本申請兩項ATLL(Adult T-cell leukaemia/lymphoma，成年型T細胞白血病)及PTCL新藥查驗登記，預估在今年有望在日本上市。深圳微芯生物則在中國已經有兩個適應症獲批上市，分別是復發或難治外周T細胞淋巴癌及晚期乳癌。華上生醫如在台灣順利取得剋必達TM(KepidaR)藥證，可望幫助更多復發或難治的外周T細胞淋巴癌病患。