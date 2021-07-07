台南市政府教育局指出，被議長郭信良批評的國小，已設有溜滑梯。（教育局提供／洪榮志台南傳真）

衛生福利部修訂《兒童遊戲場設施安全管理規範》，台南市政府也從2020年至2022年逐年編列預算，提供學校全面檢驗並改善遊戲場。不過，議長郭信良7日卻批評部分學校新設的兒童遊具趣味度大幅下降，似有虛應故事之嫌，實在令人失望，要求市府積極督導，不要損害學童們遊戲的權益。教育局則回應，指新修建兒童遊具的安全及趣味性是既定目標不會改變，該局在學校辦理改善工程前，也同時建立審查機制，嚴格把關。

郭信良表示，由於國小從5月18日起停課，並一直銜接到暑假，不少學校都加緊在這段時間施作兒童遊具，好讓學生們暑假後開學時，能看到各項設施都已就緒，這是立意良善的事情。然而，在看到新設的學校兒童遊具後，卻發現部分學校有虛應故事之嫌，實在令人失望。

郭信良還以安平區某國小為例說，原本的學校遊戲場，有一座大型複合式的溜滑梯，但被拆除之後，取而代之的卻是一個小的攀爬網架，似乎是有遊具就好，和教育局先前所說要以「好玩、好安全及好有意義為目標，營造學校友善遊憩空間」，有很大的出入。

郭信良強調，對兒童來說，遊具不只是好玩而已，對肢體、感官及情緒發展，都有不同益處，因此各校在重新興建遊戲場時，千萬不能抱持隨便的態度，應該多用心思考，讓孩子們在安全環境中有多樣化的遊具可使用，才能得到均衡的發展。

教育局表示，該案例係學校考量現有遊具已設有溜滑梯、鞦韆及地景式活動場域，為提供孩子更多元的遊具，經整體評估現有遊具設置情形及符合CNS遊戲場基地安全距離限制後，才決定設置大型攀爬架，且該遊戲場亦設有上肢活動單槓及平衡樁木，配合孩子身體發展狀況設置的內容也具有挑戰及趣味性，可讓孩子在遊戲中同時鍛鍊體能。

教育局還說，2019年起即編列經費改善學校兒童遊戲場，並完成建置45座校園創意遊戲場；2020年更爭取教育部匡列補助經費1億5130萬元，預計可完成141校之改善，直到2022年底之前，全市所有公立學校的兒童遊戲場將可全數完成改善。

至於公立幼兒園的兒童遊戲場部分，109年度已爭取教育部公立幼兒園教學環境設備改善計畫補助3931萬2200元，完成93園兒童遊戲場的改善，後續也爭取到教育部專案補助公共化幼兒園遊戲場改善經費計4080萬元整，預計可改善62園，直到2022年底前全數完成改善。