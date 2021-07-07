去年12月，國家太空中心挑了4種台灣的植物種子，送到國際太空站上的「希望(KIBO)」太空艙，經過7個月，這些種子將搭乘 SpaceX 的 CRS-22航次明（8）日返抵地球。國家太空中心會將這些到太空一遊的種子，分配給中小學生實際栽種、研究植物生長情形。

國家太空中心參與日本主導的AHiS計畫（亞洲種子計畫），在農委會農業試驗所、中興大學農業暨自然資源學院協助下，挑選出象徵台灣的姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒與向日葵等4種植物的種子共50公克，去年12月7日送到國際太空站的Kibo實驗艙，進行太空環境實驗。

國家太空中心表示，這些在太空待了7個月的台灣種子，將搭乘SpaceX的CRS-22航次從太空回到美國，預定7月8日返抵地球。種子會先送回主持AHiS計畫的日本，JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）再一一發還給參與的國家。

國家太空中心表示，這些到太空一遊的種子除了給學者研究，也做教育推廣之用，提供各年級學生學習「太空生物學」的機會。有興趣種植太空種子的中小學，可在8月15日上網報名，報名表與簡章詳見中興大學農業暨自然資源學院官網的活動專區。

此外，日本太空人野口聰一今年3月執行為期1個月的植物生長實驗，直接在太空站種羅勒。國家太空中心說，日本此次贈送台灣7000顆甜羅勒種子（未上過太空），這些甜羅勒會交給國小組栽種，以與太空組的羅勒比對分析。