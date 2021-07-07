北京市發改委批復永定河左岸公共空間提升工程實施方案。據了解，該項目將利用工業遺存和新首鋼大橋橋下空間，融合工業、鐵路、奧運文化元素，設置四大主題區，打造親水「網紅打卡地」，計畫近期開工，預計今年12月底完工。永定河左岸即將華麗轉身，變身北京最大的濱水公共空間，媲美巴黎左岸。

《北京日報》稱，從2017年開始，北京已先後在城六區及通州區啟動實施了三批、共65個公共空間示範工程試點專案。這次獲批的永定河左岸公共空間提升工程，東至新豐沙鐵路控制線東沿，西至堤頂路防浪牆，南至京原路閘門，北至河堤東路與麻峪東街交匯處，總長度6公里，總面積約30公頃。

該項目位於長安街及其延長線和西山永定河文化帶的交匯區域，臨近眾多工業遺存，距首鋼滑雪大跳台直線距離僅30公尺，承繼工業文化和北京冬奧元素。市發改委相關負責人說，根據對周邊5公里範圍893名居民的調研，大部分居民都有增加停車設施、建設主題廣場、親子樂園、懷念豐沙鐵路等想法。

北京市將依照這一空間呈帶狀分佈，最終根據沿河不同特色，分段打造豐沙記憶、織夢奧運、生活聚場、冰雪童趣4個主題區。