燒餅店老闆吳柏錡自行設計可愛燒餅公仔，並製作成員工制服。（吳柏錡提供／邱立雅竹市傳真）

新竹一家以燒餅為特色的早餐店業者吳柏錡，腦筋靈活點子多，設計出可愛燒餅公仔，更讓早餐店化身繪畫教學空間，與社區顧客培養出深厚的情感，疫情期間百業蕭條，得知替燒餅店製作員工制服的店家收入銳減，加上許多老客人很喜歡燒餅公仔圖案，也想穿燒餅店制服，一拍即合推出客製化T恤，解決服裝業者困境。

吳柏錡師承阿姨的手藝投入燒餅製作，充滿熱情與才華的他，用綠意妝點室外空間，還砌了小魚池，讓客人等待時也能觀賞餵魚，甚至還擺放各種積木、童書、桌遊，讓早餐店變成親子活動的場域。除了燒餅做得好，畫畫功夫也了得，吳柏錡在早餐店開辦繪畫課程，也設計燒餅店專屬的可愛公仔，印製成名片、菜單以及員工制服上。

可愛的燒餅公仔大受顧客青睞，多年來常有顧客表示也想穿燒餅公仔T恤，碰上今年疫情肆虐，長期合作的服飾業者稱因戶外活動停辦，夏令營服裝銷不出去、業績掛零，很是煩惱。吳柏錡突然想起顧客的心願，決定開放客人團購員工制服。

吳柏錡解釋，每年的員工制服主題不盡相同，今年燒餅店因疫情之故推出了鬼影行動，顧客須事先訂餐並付費，店家外送燒餅至社區大樓外，雙方安心零接觸，也不會碰到面。鬼影行動的企畫相當成功，也成了今年員工制服主題，所有燒餅公仔都化身黑色的鬼影公仔。

「客製化28色任選。」吳柏錡表示，原以為T恤應該單色系親子裝較受歡迎，沒想到因開放選色，不少8人、10人的大家庭一口氣訂了各種不同顏色，讓他大感意外，甚至還有客人笑稱疫情後要拜託老闆糾團出遊，屆時一定要穿上燒餅公仔制服壯大聲勢。吳柏錡則盼此種異業結合、互挺計畫能夠讓小商家度過疫情難關。