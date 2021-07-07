台南市自2013年起推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕廣受各界好評，去年完工修繕28戶，今年上半年完成13戶房屋修繕，配合三級警戒，部分計畫暫時喊卡，台南市長黃偉哲說，解封之後，將重啟9戶弱勢家庭房屋修繕，並擴大修繕範圍與動員人力，造福更多需要幫助的朋友。

台南市自2013年起推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕，更分別前往屏東、高雄及嘉義等地分享經驗、推廣善行，台南市去年共完工修繕28戶，動員1409人次，今年上半年已完成13戶房屋修繕，並有6戶完成會勘，以及3戶修繕一半因防疫三級警戒而暫停。

勞工局長王鑫基說，目前持續擬定修繕計畫及盤點修繕物資，只待中央調降防疫警戒等級後，就能立即於鹽水、官田、西港、下營、南區、後壁、麻豆、安南等地重啟修繕。

這段期間，黃偉哲也促成利用隆田陸橋橋下空間設置二手家具倉庫，媒合台南大學附設中小學圖書館汰換的書櫃、書桌及南科台積電宿舍汰換的床鋪、床墊等，由修繕志工整修後送給弱勢家庭使用，且為避免民宅發生火災，更募集百組偵煙型火災警報器，讓做工行善團修繕志工替有需求弱勢家庭安裝，打造更安全居住環境。

「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕仰賴做工行善志工團隊鼎力相助，包含大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市鋁製品製造裝配業職業工會、台南市金屬建築結構職業工會及台南市餐飲業產業工會，各工會志工展現專業技能，共同為弱勢修繕房屋，除了評估、規畫、施工，完工後也連結工會及民間資源發送物資繼續關懷。