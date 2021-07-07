新竹國泰醫院去年2月起提供視訊診療服務，但視訊診療因需手機等器材，有民眾設定多次仍失敗，在護理師耐心一步步教學後，終於成功連上線。也有醫師發現正居家隔離的患者心理因素大於生理，變身心靈輔導師舒緩壓力，醫病也醫心。

30多歲張先生返台後按規定居家隔離中，期間覺得自已體溫有些偏高、胃口不好，家醫科醫師高瑜蔓線上通訊診療後，發現張先生的狀況可能不單純只是生理因素，便主動關心並詢問過去病史，推測在居家隔離的期間感到孤單、心情較低落，高瑜蔓馬上改為心靈輔導師的身分，了解張先生的心理問題後，陪他紓緩壓力。

住在香山區的78歲林阿公、平常家中由外籍看護師陪伴，近日因為需要再領慢性病藥，但苦於疫情關係，擔心到醫院會有染疫的風險，所以與護理師聯絡，希望可以「在電話上講一講就拿藥」。

未料林阿公沒有智慧型手機，外籍看護自告奮勇幫忙，在門診的護理師不厭其煩的一步步教導設定，還是無法成功，最後連林阿公都失望得放棄，但護理師鍥而不捨找上家屬協助，安排醫師特別配合，在晚間8時半終於順利完成視訊診療。

新竹國泰綜合醫院通訊診療服務已累計近千人次，為免群聚，所以也為了通訊診療及慢性病連續處方簽領藥病人，於後棟分館前的百年榕樹下，設置了戶外領藥站，提供戶外領藥服務。

目前如有一般門診就醫或慢性病處方開立的通訊診療需要，該院設有單一專線窗口，由保有人性溫暖專員提供諮詢服務，判斷個案狀況是否適合通訊診療，並協助安排適合看診時間、科別及醫師，而醫師則於安排後，以LINE視訊方式為個案進行診療服務。