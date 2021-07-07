除了實測可樂滅火，新竹市消防局也另外拿出啤酒來滅火，效果跟可樂一樣差。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真）

近日香港消防員使用可樂滅火影片在網上瘋傳，新竹市民也紛紛向消防隊詢問「可樂真的可以滅火嗎？」新竹市消防局為此拍攝實測影片，利用不同品牌的可樂及啤酒嘗試滅火，發現噴射的水柱方位難控制，還得很靠近火源才有辦法撲滅，相當不實用，建議民眾還是準備滅火器比較安心。

網傳影片中可見穿著全套防火裝備的消防員舉起可樂滅火，火勢即迅速被撲滅。對此不少民眾相當好奇，也讓新竹市消防局決定拍實測影片，選擇兩種品牌的可樂及常見的啤酒來滅火，讓民眾更加了解實際狀況。

經實測發現，用可樂及啤酒必須靠火源非常接近，火勢才稍稍減弱，且可樂噴射方向四竄難以控制還後繼無力，無法確實將火全盤撲滅，只有用滅火器材才可保持距離安全滅火。

新竹市消防局解釋，可樂或汽水經搖晃後，二氧化碳會與碳酸水混合，瓶內本身就有壓力，打開瓶口就會產生噴射氣泡、二氧化碳與水，原理上確實能達到冷卻與窒息的滅火效果。但因可樂噴射方向不易控制、容量小及噴射距離短，需要很靠近火源才能滅火，反而會增加傷害風險，也不適用於油類及電器等火災，僅適用木材紙張等等的較小火勢。

若要確保初期火災能順利滅火，新竹市消防局認為應該還是要使用滅火器才能與火源保持安全距離並有效滅火，除非剛發現火災時，身旁沒有滅火器，但身旁剛好有一瓶可樂、啤酒或碳酸飲料，或許可嘗試。新竹市消防局提醒民眾，初期火災仍應使用滅火器進行初期滅火，才是根本之道。

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