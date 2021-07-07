員警將林男帶返派出所保護管束，待其情緒穩定後，於深夜讓其返家。（民眾提供）

台中市西屯區6日晚上21時30分許，於西屯路與逢甲路口發生民眾糾紛情事，第六分局西屯派出所員警獲報到場排解糾紛後，糾紛一方33歲的蕭男即離去，惟另一方43歲的林男仍在場，因酒後情緒激動，對警方咆嘯並挑釁員警嗆警是狗，員警立馬將林男制伏，將林男帶返所保護管束；待其情緒穩定後，於深夜22時16分許讓其返家。

男酒醉咆哮嗆警是「狗」 遭制伏依法保護管束

警方指出，蕭男駕駛自小客車不慎碰撞林男放在路邊載運回收物的推車，西屯派出所員警到場排解糾紛後，蕭男即先行離去，惟林男仍持續在路邊大聲咆哮，加上因飲酒情緒不穩、動作激烈；當員警勸導林男戴好口罩時，林男仍不從並出言挑釁。

警方表示，員警依違反傳染病防治法掣單舉發時，林男相當激動並大聲咆哮：「遇到你們這些狗，算我衰小」；員警為避免林男持續情緒激動而生危害於公共安全，依法壓制上銬帶返派出所執行保護管束；林男情緒平復後自知理虧，向警方表示歉意即離去。

員警到場時，因林男酒後情緒不穩，且動作激動、持續大聲咆哮，為避免造成公共安全危害，依警察職權行使法執行保護管束；執行過程中，員警出腳係制伏林男所為之反射性行為。

警方強調，惟員警第二次壓制林男部分，係林男情緒失控不停叫囂，為防止林男一直叫囂妨害安寧，遂將該男再次壓制在地；警方行為有欠妥，將再深入調查後依規議處。

警方依違反傳染病防治法掣單舉發時，林男情緒激動大聲咆哮；警方立馬將其制伏並上銬帶回派出所。

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