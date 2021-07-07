「平成怪物」松坂大輔在深夜驚傳本季結束後將引退消息，震撼棒壇，所屬球團西武獅也確認此事，不過何時舉辦引退記者會仍未決定，總經理渡邊久信表示，要等松坂大輔身、心狀態都恢復的情況下才會舉行。

現年40歲的松坂大輔職業生涯從西武展開，之後赴美挑戰大聯盟，2014年年底與軟銀隊簽下3年合約重回日職，2019年離開中日龍隊，去年重回老東家，不過僅在6月練習賽出賽一次，在7月動了脊椎手術，雖然他努力復健，但成效似乎不如預期。

有消息傳出，他的右手手指已沒有感覺，松坂大輔為了不造成球隊負擔選擇在本季結束後引退，結束23年的職業生涯，留下美日職通算170勝的成績。

深夜消息一出立刻震撼棒壇，今天西武球團也證實松坂大輔將引退一事，渡邊久信說：「對於這項決定，我想他本人也非常遺憾。」他表示，松坂大輔去年7月動刀後一直希望能重返賽場，以「在西武主場奪勝」為目標努力復健，不過復健狀況不如預期，最終只能忍痛宣布引退。

至於何時為松坂大輔舉行引退記者會？渡邊久信表示，必須要等到他的身體、精神狀態齁都恢復的情況下才會舉辦，「現在大輔的身體、精神狀態並不是百分百，等他恢復後會再召開記者會親自向外界說明。」