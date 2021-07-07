精神障礙者因平常就需持續不間斷的支持網絡與人際互動，來維持穩定的症狀與生活功能，但疫情讓平日提提供運動、烹飪、工作訓練等實體課程日間照護病房停課，這些支持網絡有可能被打斷，為免影響神障礙者穩定作息，新竹馬偕醫免費提供線上視訊團體課程，聆聽並陪伴精障學員在疫情中的不安情緒。

新竹馬偕醫院日間照護病房，過去專為病情較穩定的精神障礙者設計，作為幫助他們回歸社會的橋梁，規畫運動、烹飪、手工、園藝、唱歌、工作訓練等豐富課程，提供周一到周五全天至醫院復健治療。

當疫情升溫，基於防疫考量，新竹馬偕醫院只能忍痛暫停精神科日間照護病房的實體課程居家防疫期間，精神障礙學員頓失生活重心，也打亂原本規律的生活作息，有些學員症狀也開始不穩定。

精神科主任吳易澄表示，精神障礙者是疫情中的弱勢者，他們平常就需要持續不間斷的支持網絡與人際互動來維持穩定的症狀與生活功能，但防疫的規範很有可能打斷了這些支持網絡。

在護理師透過每日電話關懷，了解到學員在疫情期間所感受到的不安，精神科團隊為了穩定學員們的心靈，規畫停課不停學，免費提供線上視訊團體課程，包含職能治療師、護理師、社工師、心裡師等，每天上午進行1小時的團體視訊課程，除了關懷學員的身心狀態外也教導因應技巧、生活安排能力並提供學員間互相的支持網絡。

精神科職能治療師潘韻如表示，自從提供視訊關懷服務後，收到學員們許多正向的回饋。學員們不僅樂意參與並表示：「我覺得不寂寞了、有人關懷真好、生活多一個重心」、「在家中遇到困難時，我有管道能尋求協助」、「我學習到察覺自己的情緒狀態及學習如何安排生活」。