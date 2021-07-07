7月6日，湖北省新增新冠肺炎確診病例25例（均為境外輸入，2例來自6月28日印尼雅加達—武漢JT2619航班，22例來自7月2日阿富汗—武漢MF8008航班，1例來自7月5日印尼雅加達—武漢JT2619航班，均已轉至定點醫療機構救治）。

同時，7月6日，湖北省新增無症狀感染者31例（均為境外輸入，30例來自7月2日阿富汗—武漢MF8008航班，1例來自7月5日印尼雅加達—武漢JT2619航班），轉確診0例，解除隔離0例；尚在集中隔離醫學觀察的無症狀感染者34例（均為境外輸入，1例來自6月8日巴基斯坦伊斯蘭堡—武漢CZ8140航班，1例來自6月21日印尼雅加達—武漢JT2619航班，1例來自6月29日巴基斯坦伊斯蘭堡—武漢CZ8140航班，30例來自7月2日阿富汗—武漢MF8008航班，1例來自7月5日印尼雅加達—武漢JT2619航班）；尚在集中隔離醫學觀察的密切接觸者711例。

截至2021年7月6日24時，湖北省現有確診病例27例（均為境外輸入，4例來自6月28日印尼雅加達—武漢JT2619航班，22例來自7月2日阿富汗—武漢MF8008航班，1例來自7月5日印尼雅加達—武漢JT2619航班，均已轉至定點醫療機構救治），現有疑似病例0例。累計治癒出院63648例，累計病亡4512例，全省累計報告新冠肺炎確診病例68187例。