台股創高，也帶動許多年輕世代加入投資行列，造成行動證券App的使用率大增。三竹(8284)趁勢推出新型態行動證券服務SDK，提供報價行情數據與報價介面模組(UI Library)，使各券商能自行設計使用界面，快速建置品牌獨有的行動證券App。

證交所統計，台股去年開戶數突破1100萬戶，以20到30歲年輕族群為主，占比從2015年的25.4％快速增加至36.1％，年輕族群為各年齡區段中成長最多。而年輕族群多為行動3C重度使用者，多會使用行動看盤下單，也成為各券商優化行動證券App的動力。

三竹表示，過往各券商皆備有下單App，大多使用三竹開發的公版介面，再依各券商需求微調，對於資深投資者輕鬆使用，不需學習成本；但年輕世代，用戶更注重App的獨特性。因此，三竹於今年推出新型態行動證券SDK服務，提供獨立的報價資訊，券商可自行設計功能介面，且不需重頭建置資訊來源，協助券商快速建置品牌App。

三竹此服務含括了系統技術顧問、報價軟體開發套件與使用者介面模組。因為有完整報價資訊系統，不需要大量人力時間規劃，也免除相關規格文件，減少開發的時間，加速開發速度。簡單的說，三竹已將核心資訊源建設好，券商開發時只要針對「產品畫面怎麼呈現」，即可用少量成本推出新的證券App。

另外，三竹將新服務主機與現有公版報價系統完全切割，採用全新獨立數據中心，使券商既能擁有自有品牌風格的證券App，又能與現有系統互為資訊備援。同時，三竹也提供了功能監控後台與定期規格更新，使用後台監控系統即可確認各功能是否串接正常；若交易所新制上線，三竹也會主動安排改版並通知更版。

目前，三竹已和永豐金證券、玉山證券合作，推出使用三竹SDK服務的全新App，串接即時報價、類股報價、盤後分析、智慧選股與技術線圖等功能，在開發速度上有明顯的改變與縮短；畫面設計上也更傾向自由創新並符合券商企業風格。同時，仍有多間券商同步洽談中，三竹希望能藉由此項新型態服務，輔助券商自主開發，打破原有框架，讓多數券商能打造自有品牌風格的證券App。三竹也希望SDK服務不僅限縮在證券業，若是未來有機會也可與應用於不同產業類別，如遊戲產業、影音媒體等合作，開拓更廣大的市場。