林漿紙大廠華紙(1905)今（7）日召開股東會，面對減碳浪潮高漲，宣布將以加入「國際再生能源倡議RE100」為目標，透過加強工廠能源自主率、以智慧科技推動數位產銷、續深耕纖維材料領域3大方向，力求至2030年使用60％、2050年100％使用再生能源。

華紙纖維材料事業部總經理暨發言人陳瑞和表示，公司今年就會申請加入RE100，目前綠電使用已達21％，主要來自生質能源鍋爐及熱回收。他表示，華紙定位為綠電供應者，目標至2050年綠電供應率達109％，屆時可對外銷售部分綠電。

華紙因去年疫情衝擊全球、中美貿易科技戰延燒，全球經濟成長偏弱影響營運動能，2020年合併營收181.16億元、年減10.02％，為近8年低點，歸屬母公司稅後虧損2.01億元，虧損年減17.67％，每股虧損0.18元。股東會通過財報及虧損撥補案，決議不配發股利。

華紙董事長黃鯤雄表示，雖然過去3年整體市場低迷，但公司3年來擴大資本支出，並對整體經營結構做出重大改變，首先導入了數位工具即AI，重新串起物流金流、改善整個供應鏈，服務國內與國外5大洲客戶。

其次，華紙強化研發能量及專業、專利布局，並推出食安用紙及全回收產品系列。最後，重新檢視整體產品結構，走向低碳、低耗能的全回收系列。最重要的，是整個經營團隊朝向低碳低能過程中，以RE100及碳中和作為永續成長的最高指導原則。

黃鯤雄指出，當今全球各國面臨氣候變遷危機，尤其碳稅開徵迫在眉睫，紙業以林木纖維為材料，本來就是循環經濟產業，更應成為碳中和實踐者，華紙對此規畫以數位科技進行能源替代與節能提效，以生質材料取代石化，期望儘早加入「國際再生能源倡議RE100」。

首先，華紙將擴大擴大投資再生能源，目前花蓮廠已設置台灣唯一且發電量最大的生質能發電系統，預計年底完成升級後，可將發電容量自16000kW提升至20000kW，進一步增加能源自主率。同時，花蓮廠同時進行餘熱回收工程，將熱能回收再利用。

其次，華紙透過智慧轉型實現數位產銷，包括導入AI和AOI，建立智慧偵測模型系統事先預警，做好品質控管，並透過智慧巡檢及早發現設備異常，改善生產損耗並強化管理效益，藉此降減每個生產銷售環節的碳排放。

最後，華紙持續深耕纖維材料領域，去年進行組織改造並購入觀音廠，並發表非塑食安用紙「益利CircuWell」系列產品，決心成為非塑全循環材料供應者。以此基礎，花蓮廠與觀音廠計畫擴增產線，並投入更多研發經費，持續拓展非塑展品終端應用。