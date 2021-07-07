范瑋琪（范范）去年1月因不滿限制口罩出口政策，在私人臉書怒轟行政院長蘇貞昌，重創范瑋琪的形象與人氣，范瑋琪從此消失螢光幕，儘管范瑋琪久未露面，但她不時仍會在網上更新近況，范瑋琪昨（6日）就發文透露，兒子飛飛和她玩益智遊戲贏了，飛飛居然翻白眼、指著自己腦袋嗆媽媽「拜託用點腦」，讓范瑋琪超傻眼。

范瑋琪昨在IG透露，和6歲兒子飛飛玩益智遊戲連連看，最後兒子贏了，沒想到，飛飛竟翻白眼、指著自己腦袋嗆范瑋琪：「媽媽，拜託妳用點腦」，讓范瑋琪超傻言，直呼：「反了反了反了，臭小孩」。

網友全關注在飛飛挑釁的表情，留言直呼：「慘了，跟黑哥學壞了」、「白眼肯定學媽媽的」、「哈哈 真的是臭小孩，但是是親生的，要忍住」，還有人安慰范瑋琪：「表示飛飛很聰明，媽媽要驕傲」、「媽媽讓太多了」，親子互動逗樂一票網友。

范瑋琪去年因失言風波重傷形象，她去年底則為此寫下長文懺悔再道歉，強調「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」，也求外界放過她的家人，而久未露面的范瑋琪近期雖然忙著進修，攻讀時尚相關的碩士課程，不過台灣日前爆發本土疫情，范瑋琪和老公陳建州也低調參與捐救命神器HFNC的行列，讓不少網友都對范瑋琪改觀，紛紛到她臉書道歉並致謝。